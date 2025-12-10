Teófimo López expone sus cinturones ante Shakur Stevenson: "lo vamos a noquear"

New York, Estados Unidos.- Ambos boxeadores encabezarán la velada “The Ring VI” a realizarse el sábado 31 de enero de 2026 en el mítico Madison Square Garden, casa de los New York Knicks y uno de los recintos más emblemáticos del boxeo mundial. La cita marcará uno de los primeros grandes eventos del año en el boxeo de élite, con la pelea programada en horario estelar para el mercado estadounidense.​

Tanto López como el norteamericano Stevenson, de 28 años de edad, se vieron las caras en una rueda de prensa ardiente que se realizó en referencia a lo que será la tan esperada pelea.

Teofimo (21-1, 13 KO) volverá a pelear luego de haber derrotado en Times Square, Nueva York, a Arnold Barbosa y expondrá sus dos cinturones el de la Organización Mundial de Boxeo (WBO) y Ring Magazine.

Eso será ante uno de los mejores púgiles del mundo en la actualidad. Shakur Stevenson (24-0, 11 KO) y campeón del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) peleará por primera vez en las 140 libras.

Shakur de 28 años viene de derrotar con cierta facilidad a William Zepeda y es considerado uno de los mejores del mundo, pese a ello, es objeto de continuas críticas por su estilo, mientras que Teofimo (28) intentará mantener intacta la racha de 6 victorias consecutivas ante un rival que después de Vasyl Lomachenko y Josh Taylor, representará el más grande de los desafíos.

Tras la rueda de prensa, Diario El Heraldo pudo conversar con el papá de Teófimo , quien también es su entrenador, señaló que confía en que su hijo podrá ganar lo que será el primer combate en el 2026.

El señor López cree que su hijo hará historia la noche del 31 de enero en Nueva York y señaló que el oponente del hondureño será derrotado, al extremo de que confía en que lo van a noquear.

Declaraciones del papá de Teófimo López sobre pelea ante Shakur Stevenson

El rival de Téofimo López

No lo puedo creer, no creíamos que Shakur tenía los hue... para enfrentarnos, perdón por la palabra, pero así es en el boxeo. Estamos listos, le vamos a ganar en todos los aspectos, quiero que mi hijo lo pueda boxear, que le enseñe que tiene mejor boxeo que él y después vamos a tratar de noquearlo.

Tienen misma edad y prácticamente el mismo palmarés, cuentan con muchas similitudes

Mi hijo tuvo que pelear con Honduras porque somos hondureños, todo esto es un plan de Dios. Empezaremos el 2026 con esta tremenda pelea, mi hijo es grande, tiene el cinturón y no lo ha perdido.

La racha de Téofimo López

Mi hijo es más rápido e inteligente, trae bastante entretenimiento al boxeo, lo cual su rival no tiene. Ya sé figurarlo, lo hice contra Lomachenko, fue bien fácil y a este muchacho Shakur Stevenson también le vamos a quitar lo que tiene, yo sé como se le puede ganar, pero no lo puedo decir ahorita, ya estamos trabajando en eso.

Su trabajo enfocado en la preparación para poder vencer a los rivales de Téofimo López

Eso es Dios, me dio el talento para hacerlo y ya llevo 20 años haciendo esto solamente con mi hijo, él es especial. Todo lo que hacemos es por Dios, me hace como quitarle lo mejor a un boxeador y después terminarlo.

Volver a pelear en Nueva York

Es grandísima oportunidad y más contra Shakur Stevenson, que es el niño bonito de Estados Unidos porque siempre le han dado todo a él desde los amateurs, le dieron una medalla de plata y mi hijo pudo haber ganado la de oro, se la quitaron por un francés que todo fue comprado, allá en Brasil en los Juegos todo el mundo gritó por mi hijo y Honduras, a este muchacho le han dado todo, es un bebé y le importa lo que la gente piensa de él, lo vamos a comer mentalmente primero y después noquear.