Entrega de citas médicas y medicamento se normaliza en el IHSS tras fallas en el sistema

Desde el pasado lunes los asegurados molestos denunciaron que no se estaban extendiendo citas, ni entregando medicamentos por la caída del sistema.

  • 08 de octubre de 2025 a las 16:51
Este miércoles los derechohabientes llegaron al Hospital de Especialidades en Tegucigalpa a solicitar citas médicas.

 Foto: Emilio Flores

Tegucigalpa, Honduras.- El servicio de citas médicas y la entrega de medicamentos a los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se normalizó este miércoles al restablecerse el sistema informático.

Henry Andino, gerente del hospital de Especialidades, ubicado en el Barrio La Granja, informó que los servicios que ofrece el Seguro Social se restablecieron la tarde del martes y el miércoles se trabajó de manera normal.

"El problema aconteció por nuestro proveedor de servicios de internet, pero se hicieron los ajustes y ya estamos funcionando como corresponde y como el derechohabiente merece", indicó el funcionario.

Desde el pasado lunes, después del feriado de la Semana Morazánica, los afiliados al instituto denunciaron que no se estaban dando citas, tampoco medicamentos y resultados de laboratorio, debido a una caída del sistema informático.

La falla, que de acuerdo a las autoridades se debió a problemas del proveedor del servicio, se dio a nivel nacional durante el lunes y la mañana del martes.

Durante esos días, cientos de derechohabientes hicieron largas filas desde temprano en los hospitales de Tegucigalpa y San Pedro Sula con la esperanza de lograr un cupo; sin embargo, la respuesta es que estaban suspendidas las citas.

Luego que se restableciera el sistema, las autoridades del instituto hicieron el llamado a los afiliados a que acudan a sacar su cita.

Andino expresó que hay cerca de 1,200 citas médicas que aún están pendientes de darles tramite y se deben sacar en lo que queda del año.

Sin embargo, cuestionó que el ausentismo de la población asegurada al llegar el día de su cita va aumentando cada vez, lo que hace que los demás derechohabientes tengan que esperar más.

"El 18% de las personas no vienen a sus citas médicas, y cada cita que se pierde en la seguridad social ocupa doble espacio, el que se pierda y el que se reasigna; eso relega la posibilidad que el derechohabiente que viene buscando una nueva cita tenga que esperar esos dos turnos", dijo.

