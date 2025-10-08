Entrega de citas médicas y medicamento se normaliza en el IHSS tras fallas en el sistema

Andino expresó que hay cerca de 1,200 citas médicas que aún están pendientes de darles tramite y se deben sacar en lo que queda del año. Sin embargo, cuestionó que el ausentismo de la población asegurada al llegar el día de su cita va aumentando cada vez, lo que hace que los demás <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/falla-sistema-ihss-deja-sin-citas-derechohabientes-nivel-nacional-MH27648631" target="_blank">derechohabientes tengan que esperar más.</a>"El 18% de las personas no vienen a sus citas médicas, y cada cita que se pierde en la seguridad social ocupa doble espacio, el que se pierda y el que se reasigna; eso relega la posibilidad que el derechohabiente que viene buscando una nueva cita tenga que esperar esos dos turnos", dijo.