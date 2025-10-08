Entrega de citas médicas y medicamento se normaliza en el IHSS tras fallas en el sistema

Tegucigalpa, Honduras.- El servicio de citas médicas y la entrega de medicamentos a los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se normalizó este miércoles al restablecerse el sistema informático. Henry Andino, gerente del hospital de Especialidades, ubicado en el Barrio La Granja, informó que los servicios que ofrece el Seguro Social se restablecieron la tarde del martes y el miércoles se trabajó de manera normal.

"El problema aconteció por nuestro proveedor de servicios de internet, pero se hicieron los ajustes y ya estamos funcionando como corresponde y como el derechohabiente merece", indicó el funcionario. Desde el pasado lunes, después del feriado de la Semana Morazánica, los afiliados al instituto denunciaron que no se estaban dando citas, tampoco medicamentos y resultados de laboratorio, debido a una caída del sistema informático. La falla, que de acuerdo a las autoridades se debió a problemas del proveedor del servicio, se dio a nivel nacional durante el lunes y la mañana del martes. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Durante esos días, cientos de derechohabientes hicieron largas filas desde temprano en los hospitales de Tegucigalpa y San Pedro Sula con la esperanza de lograr un cupo; sin embargo, la respuesta es que estaban suspendidas las citas. Luego que se restableciera el sistema, las autoridades del instituto hicieron el llamado a los afiliados a que acudan a sacar su cita.