El Seguro Social posterga cirugías ante escasez de suministros médicos

Tegucigalpa, Honduras.- Hasta 30 cirugías son suspendidas diariamente en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ante el desabastecimiento de insumos médicos básicos.

Así lo confirmó Ricardo Rodas, presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social, quien alegó que los pocos insumos básicos en el IHSS se reservan a las emergencias que son atendidas diariamente en los diferentes centros asistenciales de Honduras.

“Las emergencias llegan en cualquier momento, no es que estén detenidas las cirugías, se están priorizando los consumibles que quedan para poder dar la atención en las áreas de emergencia que son diarias; entre hospitalizados, pacientes con apendicitis y partos”, aseguró el representante gremial.

Rodas además desglosó que se están suspendiendo cirugías "casi a diario" debido a la falta de jeringas, catéteres, gasas, e instrumental “que es el pan nuestro de cada día en las clínicas de todo el país”.