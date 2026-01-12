El Seguro Social posterga cirugías ante escasez de suministros médicos

Tegucigalpa, Honduras.- Hasta 30 cirugías son suspendidas diariamente en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ante el desabastecimiento de insumos médicos básicos.
Así lo confirmó Ricardo Rodas, presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social, quien alegó que los pocos insumos básicos en el IHSS se reservan a las emergencias que son atendidas diariamente en los diferentes centros asistenciales de Honduras.
“Las emergencias llegan en cualquier momento, no es que estén detenidas las cirugías, se están priorizando los consumibles que quedan para poder dar la atención en las áreas de emergencia que son diarias; entre hospitalizados, pacientes con apendicitis y partos”, aseguró el representante gremial.
Rodas además desglosó que se están suspendiendo cirugías "casi a diario" debido a la falta de jeringas, catéteres, gasas, e instrumental “que es el pan nuestro de cada día en las clínicas de todo el país”.
Cuestionamientos
Por otro lado, el médico criticó la falta de abastecimiento en los centros asistenciales a nivel nacional, y aseveró que las autoridades sanitarias deberían agilizar los procesos de compra en insumos básicos .
Específicamente, mencionó la reciente adjudicación de 700 millones de lempiras en contratos directos para la compra, mantenimiento y reparación de equipo médico en el IHSS, situación que, según el experto, no fue recibida de buena manera debido a su repentina realización.
"Vimos que hay una contratación directa de un equipo muy bueno, pero hubiera sido mejor que su realización se diera desde antes, ya tendríamos un tomógrafo de primera generación, ahora la mayoría de la gente no lo mira con buenos ojos", reconoció.
Incidencias
Las cirugías pendientes no son la única fuente de preocupación para los miles de pacientes que recurren al IHSS diariamente, una vez dentro del área de emergencia, a la falta de insumos se suma la escasez de médicos especialistas.
Pacientes aseguraron que varios servicios no cuentan con atención permanente. “La gente comentaba que no había especialistas disponibles durante el día”, indicó uno de los usuarios.
Los afectados coinciden en que la sala de emergencia del IHSS "no cumple con su función inicial", alegando que las horas de espera, la falta de insumos y las constantes cirugías postergadas son parte de los principales retos que la transición de autoridades sanitarias deben evacuar rápidamente.