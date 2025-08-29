Se agudiza la crisis en el IHSS

A la ya casi permanente escasez de medicamentos esenciales, de insumos y el mal estado de los equipos médicos se suma la renuncia de médicos especialistas en las últimas semanas, por falta de pagos, lo que ha obligado a que muchas áreas de los hospitales de Tegucigalpa estén trabajando al mínimo de sus capacidades, ya sea por falta de personal especializado o por la escasez de insumos básicos. Sin embargo, los problemas se viven por igual en el hospital de San Pedro Sula y con mayor gravedad en otras ciudades del país donde el IHSS tiene presencia.

Según los informes, al menos 12 especialistas han dejado sus puestos por las precarias condiciones de trabajo en los diferentes hospitales, dejando a miles de derechohabientes sin la posibilidad de una atención a los problemas de salud que padecen.

Es tan crítica la situación que el Hospital de Especialidades de Tegucigalpa solo cuenta con un cirujano plástico para atender una lista de más de 1,000 pacientes que requieren de atención inmediata en esa área médica, según se conoció.

Las citas para esta y otras especialidades están siendo programadas para 2026, se quejó una paciente del área de cardiología. “Esperemos que Dios me dé vida para llegar a la fecha programada”, comentó molesto.

La presidenta Castro nombró hace unos meses una comisión interventora, presidida por la ministra de Salud, para la administración del IHSS, la que, en opinión de los derechohabientes, poco o nada ha hecho para mejorar las condiciones precarias de los servicios que se prestan.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Frente al malestar de los pacientes, las autoridades hospitalarias salen a defenderse y negar que la situación sea tan grave como se denuncia, con lo que no abonan a la solución del problema.

Lo cierto es que si no se toman medidas urgentes, el sistema podría colapsar