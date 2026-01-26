Hombre intentó cruzar el anillo periférico y murió arrollado por una motocicleta

Tegucigalpa, Honduras.– Una persona del sexo masculino perdió la vida este lunes 26 de enero tras ser arrollada por una motocicleta en el anillo periférico, a la altura de la colonia Víctor F. Ardón.
De acuerdo con información preliminar, la víctima intentaba cruzar la vía y no se percató de la motocicleta que circulaba en su dirección.
Tan solo segundos después de salir de la acera y llegar a la mitad de la vía, el motociclista lo embistió, provocándole la muerte de manera instantánea debido al fuerte impacto.
El motociclista, quien habría intentado evitar el accidente, sin ningún éxito, resultó gravemente herido.
Hasta el lugar llegaron autoridades de la Cruz Roja Hondureña para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo en una ambulancia a un centro hospitalario cercano.
El ahora occiso quedó tendido boca abajo en medio de la calle, mientras agentes policiales acordonaban la zona y trataban de despejar el tránsito vehicular.
La víctima aún no ha sido identificada por las autoridades, quienes esperaban la llegada de Medicina Forense para realizar el procedimiento correspondiente y determinar su identidad.