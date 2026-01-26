Hombre intentó cruzar el anillo periférico y murió arrollado por una motocicleta

Tegucigalpa, Honduras.– Una persona del sexo masculino perdió la vida este lunes 26 de enero tras ser arrollada por una motocicleta en el anillo periférico, a la altura de la colonia Víctor F. Ardón.

De acuerdo con información preliminar, la víctima intentaba cruzar la vía y no se percató de la motocicleta que circulaba en su dirección.

Tan solo segundos después de salir de la acera y llegar a la mitad de la vía, el motociclista lo embistió, provocándole la muerte de manera instantánea debido al fuerte impacto.