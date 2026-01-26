Seguidores de Roosevelt Avilez bloquean salida a Olancho

El conflicto surgió porque inicialmente el Consejo Nacional Electoral (CNE) acreditó al liberal Rudy Banegas como alcalde del municipio. Sin embargo, tras el recuento de votos, Roosevelt Avilez, fue declarado ganador por una diferencia de 38 votos, según el Tribunal de Justicia Electoral ( TJE ).

Tegucigalpa, Honduras.- Militantes del Partido Nacional de Talanga, bloquearon el paso de la carretera a Olancho este lunes 26 de enero, Con quema de llantas y consignas exigen la alcaldía para Roosevelt Avilez , paralizando el tránsito hacia el oriente del país.

"No queremos estar aquí porque nosotros ganamos en el municipio de Talanga. Se hizo un reconteo de 12 actas que faltaban en el Tribunal de Justicia Electoral, y Roosevelt Avilez lleva la victoria por 38 votos, mientras que Rudy Banegas está haciendo una toma de posesión ilegal", manifestó uno de los manifestantes".

Por su parte, Rudy Banegas se juramentó y recibió el bastón que lo acredita como el alcalde de Talanga, ignorando la polémica por el resultado final tras las pasadas elecciones pasadas el 30 de noviembre de 2025.

En ese sentido, los manifestantes nacionalistas anunciaron que las medidas de protesta son indefinidas hasta que las autoridades resuelvan el conflicto.