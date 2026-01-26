Accidentes de motos dejan tres víctimas el fin de semana en el país

San Pedro Sula, Honduras.- Los accidentes viales cobraron la vida de tres personas el fin de semana. Uno de los hechos ocurrió la mañana del sábado frente a la Terminal de Buses de esta ciudad, donde Cristina Nicol Gallardo Andino (de 25 años), perdió la vida tras impactar su motocicleta contra la parte trasera de un camión. Rolando Edgardo López, de 23 años, murió la noche del sábado luego de ser embestido por un vehículo en el desvío que conduce a la aldea de El Zapotal, cuando se desplazaba en su motocicleta.

Otra tragedia, en la que pereció una joven, se registró en el sector de Pueblo Nuevo, Choloma. Según información de las autoridades, la víctima fue atropellada por dos agentes policiales en una moto, quienes fueron trasladados a un hospital. Informes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) señalan que, hasta el 19 de enero de 2026, Honduras sumaba 90 personas muertas producto de percances viales. César Aguilar, portavoz de la DNVT, lamentó que solo los primeros 15 días del año, el país contabilizó 82 personas fallecidas por accidentes de tránsito. La cifra supera a la del año pasado, en donde hubo 54 personas fallecidas; es decir, este año llevamos 36 víctimas más en comparación al mismo período de 2026", detalló el funcionario.