Conductor de camión muere en accidente de tránsito en la CA-5

Comayagua, Honduras.- Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de un conductor de camión repartidor este martes en la carretera CA-5 Norte, a la altura del kilómetro 140, en el sector de Taulabé, Comayagua.
Según informes iniciales, el camión habría sufrido un despiste que terminó en una colisión con otro vehículo que se desplazaba por la zona. La magnitud del impacto provocó que el motorista quedara presionado dentro de la cabina, perdiendo la vida en el lugar.
Al sitio se desplazaron elementos de los cuerpos de socorro, quienes confirmaron el fallecimiento y brindaron asistencia al acompañante del conductor, quien presentó una fuerte afectación emocional tras el hecho. La Policía Nacional mantuvo acordonada el área mientras se realizaban las labores de auxiliar y se controlaba el tráfico, el cual se vio afectado temporalmente.
Personal de la Cruz Roja Hondureña participó en la atención de la emergencia, mientras Medicina Forense efectuó el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue capitalina. La víctima fue identificada de forma preliminar como Eder Suazo.
Las autoridades de tránsito indicaron que se desarrollaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las causas que originaron el accidente.