Conductor de camión muere en accidente de tránsito en la CA-5

Comayagua, Honduras.- Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de un conductor de camión repartidor este martes en la carretera CA-5 Norte, a la altura del kilómetro 140, en el sector de Taulabé, Comayagua.

Según informes iniciales, el camión habría sufrido un despiste que terminó en una colisión con otro vehículo que se desplazaba por la zona. La magnitud del impacto provocó que el motorista quedara presionado dentro de la cabina, perdiendo la vida en el lugar.