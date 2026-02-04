Hermanos Tábora siguen en libertad pese a la ratificación de su sentencia

Según explicó una fuente del Ministerio Público (MP), el retraso en la ejecución de su detención y encarcelamiento obedece a que la defensa de los hermanos pidió una revisión de la medida, a fin de que no se les vulneren sus derechos.

San Pedro Sula, Honduras. - A tres meses de que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia condenatoria de 15 años de prisión contra los hermanos Dixie Josué y Brayan Filiberto Tábora Serrano por el asesinato de su primo Juan Antonio Montoya Serrano, ambos continúan en libertad.

Esta situación ha provocado que el expediente permanezca en la Sala de lo Penal, en Tegucigalpa, y que aún no haya sido remitido a la secretaría del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula.

De acuerdo con el procedimiento, una vez que la Secretaría reciba el documento, lo enviará a la sala que emitió la condena de 15 años, donde los jueces ordenarán a la Policía la detención inmediata de Dixie y Brayan Tábora.

Otra opción es que el defensor de los hermanos los presente de manera voluntaria para cumplir la condena. El hecho por el cual fueron condenados ocurrió el 20 de octubre de 2015, en la zona de carga y descarga del mercado Medina de esta ciudad.

Una discusión con su primo Juan Antonio Montoya , quien les reclamó por quitarle clientes en el área comercial, donde los tres tenían puestos de venta de carne, derivó en su asesinato.

Ambos fueron declarados culpables el 13 de diciembre de 2022 por el delito de homicidio, y el 7 de febrero de 2023 se les impuso la pena de 15 años de prisión; sin embargo, se defendían en libertad.