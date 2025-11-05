¿Quiénes son los hermanos Dixie y Brayan Tábora, tiktokers acusados de asesinar a su primo?

Los hermanos y tiktokers hondureños, Dixie Josué Tábora Serrano y Brayan Filiberto Tábora Serrano, fueron hallados culpables del homicidio de su primo José Antonio Montoya Tábora, ocurrido en San Pedro Sula. ¿Qué se sabe de este caso?
Los hermanos Tábora Serrano son propietarios de un local de carnes en el Mercado Medina-Concepción, en San Pedro Sula, y también creadores de contenido en la plataforma TikTok.
Según las investigaciones, el 20 de octubre de 2015, los hermanos Tábora sostuvieron una fuerte discusión con su primo José Antonio Montoya Tábora, en el área de carga y descarga del Mercado Medina.
La disputa derivó por una disputa de clientes, pues ambos tenían una carnicería y le habrían quitado varios clientes a su primo, y en una discusión los hermanos Serrano le dispararon a su pariente.
Aunque José Antonio Montoya fue trasladado a una clínica privada, falleció poco después a consecuencia de los disparos.
El caso fue llevado ante el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, y el 13 de diciembre de 2022 los hermanos fueron declarados culpables del homicidio de su primo.
Fue hasta el 7 de febrero de 2023 cuando se les dictó una sentencia de 15 años de prisión contra ambos.
Los encausados se defendían en libertad, pero tras el fallo condenatorio, la fiscal del caso solicitó la revocación de esa medida para que fueran enviados a prisión.
Este 4 de noviembre de 2025, el recurso de casación interpuesto por su defensa fue declarado “no ha lugar” por la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ), lo que ratificó la condena y la tornó firme.
"La decisión de la Sala de lo Penal marca la culminación de un proceso judicial de casi una década, durante el cual el Ministerio Público sostuvo la responsabilidad penal de los acusados, garantizando que cumplan la pena impuesta de 15 años de prisión", informó el Ministerio Público en un comunicado de prensa.
El Poder Judicial confirmó que un juez deberá firmar la orden de captura para que la Policía Nacional la ejecute y los hermanos sean remitidos al centro penal donde deberán cumplir la pena impuesta.
Antes de su sentencia condenatoria, Dixie Josué como Brayan Filiberto compartían una lujosa vida en sus diferentes redes sociales.