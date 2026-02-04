MP ejecuta allanamientos en SPS contra organización que almacena drogas y armas

En su comunicado, la Fiscalía precisó que a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) efectúan 17 allanamientos de morada y tres inspecciones en San Pedro Sula, acciones que obedecen a una investigación que involucra a varios miembros de un grupo criminal dedicados al tráfico de drogas y armas.

San Pedro Sula, Honduras.- El Ministerio Público (MP) informó que la mañana de este 4 de febrero se ejecutan allanamientos en San Pedro Sula, Cortés , contra una estructura que almacena drogas y armas.

Según cita el MP, “el objetivo de la operación es la recolección de indicios en relación a las actividades ilícitas que realizan los investigados en cuanto al supuesto almacenamiento de drogas y armas en los puntos a allanar y que de forma gradual esta mercancía es trasladada en distintos vehículos hasta la capital de la República”.

“Incluso, de acuerdo a la denuncia en poder de detectives de la DLCN, esta presunta célula del crimen organizado utiliza como fachada varios negocios que serán objeto de inspección”, abona el Ministerio Público en su comunicado.

“Estas diligencias forman parte del proceso para identificar a posibles sospechosos de tráfico de drogas, armar y delitos conexos, además decomisar elementos que tengan relación con los ilícitos investigados y documentar el expediente”, sigue diciendo el documento.

Finalmente establecieron que los 17 allanamientos y tres inspecciones se llevan a cabo con el apoyo de elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).