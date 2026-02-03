Manuel Zelaya niega nexos con caso Sedesol: "No tengo vinculación con corrupción"

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la declaración de imputados el exministro José Carlos Cardona desató una "bomba" informativa al involucrar directamente a la diputada Isis Cuéllar y al entorno de la familia Zelaya en el escándalo del millonario desfalco de Sedesol. Cardona, sobre quien pesan señalamientos por 67 delitos de fraude, no dudó en tildar este proceso legal de una "operación política" diseñada para blindar la permanencia del fiscal general Johel Zelaya. Según sus declaraciones ante los medios, la fiscalía busca evitar un juicio político sacrificando a algunas figuras políticas de la administración anterior.

Pero eso no fue todo, el exministro impactó a la población al relatar que tras su renuncia como titular de Sedesol el pasado 28 de junio de 2024, la diputada Isis Cuéllar a quien señala como la cabeza del desfalco, le aseguró que gozaría de completa impunidad, debido a su presunta relación extramarital con un miembro de los Zelaya. "Ella me dijo que iba a ser protegida porque era la amante de un miembro de la familia Zelaya", sentenció ante los medios. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Reacción de Manuel Zelaya

Tras sus declaraciones, el expresidente Manuel Zelaya Rosales utilizó sus redes sociales para desvincularse del escándalo que ha puesto en jaque la administración Xiomara Castro en materia de corrupción. "No tengo absolutamente ninguna vinculación con actos de corrupción en Sedesol ni en ninguna otra institución del Estado. La corrupción es un mal que debe ser erradicado sin contemplaciones y con apego estricto a la ley", inició diciendo Zelaya en su cuenta de X. "Tampoco he conspirado ni promovido la detención del ciudadano José Carlos Cardona. Por el contrario, he manifestado públicamente que, sean inocentes o culpables, todas las personas denunciadas tienen derecho a la defensa, al debido proceso, a la presunción de inocencia y al respeto a los derechos humanos", concluyó.

Fraude millonario