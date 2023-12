Conozca qué es y cómo funciona la Central de Riesgo en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La accesibilidad al crédito dentro del sistema financiero no solo depende de tener un empleo y capacidad de pago, sino también de la salud financiera, es decir el bienestar alcanzado a través de una adecuada gestión de la economía desde la particular hasta empresarial.

A la persona que pertenece la información crediticia reportada a la CIC puede ser proporcionada y no a terceros en la Gerencia de Protección al Usuario Financiero (GPUF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

La información del historial crediticio puede ser positiva cuando los créditos vigentes y cancelados que ha tenido una persona si su comportamiento de pago ha sido bueno, lo que implica que ha cumplido a tiempo, permitiendo que las instituciones financieras clasifiquen en categorías de I créditos buenos y II créditos especialmente mencionados.

Analistas económicos manifestaron que “contar con información crediticia positiva le permite acreditar su buen comportamiento hasta facilita el acceso a más productos y servicios financieros”.

No obstante, cuando los datos de los créditos en vigor presentan mora es información negativa que las entidades financieras clasifican en las categorías de III créditos bajo norma, IV créditos de dudosa recuperación y V créditos de pérdida, en particular para aquellos reconocidos como pérdidas por no haber sido cancelados por el cliente y son castigados.

“La información crediticia negativa se usa como uno de los criterios para que las instituciones financieras determinen si otorgan un crédito o no”, aseguraron los especialistas.

Un historial de crédito no se puede limpiar debido a que la información positiva permanecerá siempre, situación que acredita el buen comportamiento de pago de un deudor.