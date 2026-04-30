Victoria y Choloma contras las cuerdas: Lo que necesitan para no descender en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- No es una jornada más. No es un partido cualquiera. Este jueves, el fútbol hondureño vivirá uno de esos días que se quedan marcados para siempre: el día en que se define quién se queda en Primera División y quién cae a la Liga de Plata. La Liga Nacional de Honduras baja el telón en la última fecha en las batallas que se jugarán la permanencia.

En La Ceiba, Victoria se juega la vida ante Real España, un rival que no regalará nada porque también pelea en la parte alta y el liderato del Clausura. Mientras tanto, en el Olímpico, Choloma enfrentará a Marathón, con la presión de saber que depende de sí mismo, pero que cualquier error puede condenarlo.

Solo uno sobrevivirá. ¿Cómo llegan ambos clubes?

La tensión no puede ser mayor. La Jaiba Brava llega última con 30 puntos, golpeada tras su caída 2-0 ante Génesis Policía. Del otro lado, Choloma, con 31 unidades, intenta levantarse después de una dura derrota 5-1 ante Motagua. Un solo punto, eso es todo lo que divide la permanencia del descenso. Conociendo todo esto, EL HERALDO te presenta lo que cada equipo necesita para seguir en Primera División o qué pasaría si llegan a igualar en puntos.

¿Qué necesita cada uno?

Choloma (31 pts)- Tiene la ventaja, pero no la tranquilidad. * Si gana: se salva, sin importar nada más.