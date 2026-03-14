"No voy a dejar que nadie me la toque": Alishon tras matar al presunto abusador de su hermanita

Ante la posibilidad de pasar varios años tras las rejas, la joven hondureña Alishon Torres aseguró desde la cárcel que actuó para proteger a su hermana menor, quien denunció haber sido tocada de forma indebida por el hombre a quien ella asesinó. Esto fue lo que dijo tras su detención:
Tras conocer la fianza fijada por un juez en su contra, la joven reafirmó su postura sobre el crimen y aseguró que actuó para defender a su hermana. Esto relató su mejor amiga a Grupo OPSA tras una llamada con Alishon.
La joven de 18 años permanece detenida en Memphis, Tennessee, Estadoos Unidos, acusada de asesinar a Noé Santillán Rincón, un hombre mexicano de 58 años que alquilaba un cuarto en la vivienda de la familia.
De acuerdo con su mejor amiga, la joven la llamó después de escuchar al juez explicar su situación legal. Durante la conversación, le explicó que podría enfrentar una larga pena en prisión. “Ella me ve como una segunda madre, me llamó y me dijo: ‘ma, te lo juro que yo lo hice por mi hermana’”, contó la mujer.
La amiga también aseguró que Torres nunca ha negado lo ocurrido. “Alishon nunca negó que mató a Noé”, afirmó, al explicar que la joven ha insistido en que actuó después de escuchar la denuncia de su hermana menor. "Ella me dijo: Es mi hermana y no voy a dejar que nadie me la toque", relató su amiga, quien mencionó que estaba llorando cuando la llamó.
Según el reporte policial, el hecho ocurrió la madrugada del 26 de febrero de 2026 en la calle Willowview, en Memphis. Una oficial que patrullaba el área encontró el cuerpo de un hombre tendido sobre el pavimento poco antes de las 2:00 de la madrugada.
El informe del médico forense estableció que la víctima recibió aproximadamente 14 disparos, incluido uno en la cabeza que le provocó la muerte. Posteriormente, familiares identificaron el cuerpo como el de Noé Santillán Rincón.
Tras su arresto, Torres declaró a las autoridades que había actuado después de que su hermana de cinco años le confesara que el hombre la había “tocado” de manera inapropiada. Según la investigación, el testimonio también fue respaldado por el hijo mayor de la joven.
Los investigadores sostienen que la joven condujo el vehículo hasta una vivienda abandonada para repintarlo y tratar de ocultar rastros de sangre, antes de dejarlo abandonado en un complejo de apartamentos. Torres enfrenta cargos de asesinato en primer grado, manipulación de evidencia física y uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave.
Un juez fijó una fianza de 500,000 dólares, por lo que familiares y amigos iniciaron una colecta en la plataforma GoFundMe para intentar reunir fondos y apoyar a la joven, madre de dos niños pequeños que actualmente están bajo el cuidado de su madre mientras el caso continúa bajo investigación.