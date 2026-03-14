"No voy a dejar que nadie me la toque": Alishon tras matar al presunto abusador de su hermanita

La amiga también aseguró que Torres nunca ha negado lo ocurrido. “Alishon nunca negó que mató a Noé”, afirmó, al explicar que la joven ha insistido en que actuó después de escuchar la denuncia de su hermana menor. "Ella me dijo: Es mi hermana y no voy a dejar que nadie me la toque", relató su amiga, quien mencionó que estaba llorando cuando la llamó.