¿Cuánto debe pagar un adulto mayor por el pasaje en Tegucigalpa y Comayagüela?

Tegucigalpa, Honduras.- En Tegucigalpa y Comayagüela y a nivel nacional, los adultos mayores cuentan con beneficios en el transporte público que buscan garantizar su derecho a la movilidad y que este sea practicado dignidad. Según la normativa vigente, las personas de 60 a 79 años deben pagar un 25% menos del precio del pasaje normal.

Esto significa que, si el pasaje tiene un costo de 13 lempiras, un adulto mayor o persona con discapacidad solo deberá pagar 9.75 lempiras, siempre y cuando presente su tarjeta de identidad o carné de adulto mayor.

Por su parte, los hondureños de 80 años o más, clasificados dentro de la denominada cuarta edad, disfrutan de un descuento del 35%, pagando aproximadamente 8.55 lempiras si el pasaje vale 13 lempiras.

La Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados de Honduras establece que toda persona que haya cumplido 60 años, ya sea hondureña o extranjera residente, puede acceder a estos beneficios, siempre que cuente con la documentación correspondiente.

Esta legislación busca garantizar derechos y condiciones dignas a este sector, reconociendo la importancia de brindar facilidades económicas que les permitan integrarse plenamente en una actividad cotidiana.

Además, la normativa incorpora la categoría de cuarta edad, destinada a personas que han superado los 80 años. Este grupo recibe un reconocimiento adicional debido a su mayor grado de vulnerabilidad y necesidades especiales.

Entre los beneficios más destacados de la ley se encuentra el acceso a descuentos en el transporte público urbano e interurbano, tanto en buses públicos como privados. El descuento se aplica sobre la tarifa normal, siempre que el usuario presente un documento de identificación válido.