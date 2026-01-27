  1. Inicio
  2. · Honduras

AHIBA cuestiona nombramiento de Enrique Reina como presidente ejecutivo del FOSEDE

La asociación advierte que el perfil profesional de Reina no guarda relación con el sector bancario, lo que, a su criterio, contraviene lo establecido en la Ley del FOSEDE

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 19:50
AHIBA cuestiona nombramiento de Enrique Reina como presidente ejecutivo del FOSEDE

El excanciller fue nombrado como presidente ejecutivo del FOSEDE, días antes de que el gobierno de Xiomara Castro terminara.

 Foto: Archivo

Tegucigalpa, Honduras.-Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) expresó su “profunda inconformidad” por el nombramiento de Enrique Reina como presidente ejecutivo del Fondo de Seguro de Depósitos (FOSEDE), al considerar que no cumple con los requisitos de idoneidad técnica y profesional que establece la ley.

La postura fue manifestada mediante una comunicación dirigida a Rebeca Santos, presidenta del Banco Central de Honduras (BCH), y a Marcio Sierra, presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), con fecha 27 de enero de 2026.

Según el documento, AHIBA fue informada de que el nombramiento se dio a conocer el 26 de enero durante una reunión virtual convocada de forma electrónica a las 2:30 de la tarde y realizada media hora después.

Xiomara Castro premia a Enrique Reina y Sarahí Cerna a horas de dejar su cargo

En la carta, la asociación advierte que el perfil profesional de Reina no guarda relación con el sector bancario, lo que, a su criterio, contraviene lo establecido en el artículo 11, numeral 6, de la Ley del FOSEDE, que exige idoneidad técnica y profesional para ocupar la presidencia ejecutiva de la institución.

AHIBA también cuestionó la actuación del BCH y de la CNBS, señalando que durante casi cuatro años mantuvieron vacante un cargo clave para el sistema financiero, pese a la relevancia del FOSEDE como mecanismo de protección para los pequeños depositantes.

“La institución fue creada precisamente para proteger a los pequeños depositantes en caso de siniestros en el sistema bancario”, subraya la comunicación, en la que se lamenta que no se haya realizado una consulta previa con las nuevas autoridades de ambas entidades antes de concretar el nombramiento.

A cuatro años de su investidura: las promesas que Xiomara Castro cumplió (y las que no)

En ese contexto, la asociación hizo un llamado a una “reflexión sana y constructiva”, orientada a garantizar que el FOSEDE cuente con un liderazgo que responda adecuadamente a las necesidades del sistema financiero y del país.

La misiva está firmada por María Lydia Solano, directora ejecutiva de AHIBA, y fue remitida con copia a la Junta de Directores de la asociación.

AHIBA cuestiona nombramiento de Enrique Reina como presidente ejecutivo del FOSEDE

.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias