AHIBA cuestiona nombramiento de Enrique Reina como presidente ejecutivo del FOSEDE

Tegucigalpa, Honduras.-Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) expresó su “profunda inconformidad” por el nombramiento de Enrique Reina como presidente ejecutivo del Fondo de Seguro de Depósitos (FOSEDE), al considerar que no cumple con los requisitos de idoneidad técnica y profesional que establece la ley. La postura fue manifestada mediante una comunicación dirigida a Rebeca Santos, presidenta del Banco Central de Honduras (BCH), y a Marcio Sierra, presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), con fecha 27 de enero de 2026. Según el documento, AHIBA fue informada de que el nombramiento se dio a conocer el 26 de enero durante una reunión virtual convocada de forma electrónica a las 2:30 de la tarde y realizada media hora después.

En la carta, la asociación advierte que el perfil profesional de Reina no guarda relación con el sector bancario, lo que, a su criterio, contraviene lo establecido en el artículo 11, numeral 6, de la Ley del FOSEDE, que exige idoneidad técnica y profesional para ocupar la presidencia ejecutiva de la institución. AHIBA también cuestionó la actuación del BCH y de la CNBS, señalando que durante casi cuatro años mantuvieron vacante un cargo clave para el sistema financiero, pese a la relevancia del FOSEDE como mecanismo de protección para los pequeños depositantes. "La institución fue creada precisamente para proteger a los pequeños depositantes en caso de siniestros en el sistema bancario", subraya la comunicación, en la que se lamenta que no se haya realizado una consulta previa con las nuevas autoridades de ambas entidades antes de concretar el nombramiento.

En ese contexto, la asociación hizo un llamado a una “reflexión sana y constructiva”, orientada a garantizar que el FOSEDE cuente con un liderazgo que responda adecuadamente a las necesidades del sistema financiero y del país. La misiva está firmada por María Lydia Solano, directora ejecutiva de AHIBA, y fue remitida con copia a la Junta de Directores de la asociación.