Fundación 15 de Septiembre sobre TPS: “Le rompe el corazón a miles de hondureños”

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, calificó como una “triste noticia” la decisión de una corte de San Francisco, Estados Unidos, que deja sin efecto de manera inmediata el Estatus de Protección Temporal (TPS) para hondureños, nicaragüenses y nepalíes.
“Triste noticia, el gobierno del presidente Donald Trump acaba de ganar la apelación del TPS, esto quiere decir que continuará el litigio sin protección temporal y están expuestos a deportación, a perder sus empleos, a ser retornados a Honduras, a ser detenidos”, expresó Flores.
El activista advirtió que la resolución judicial deja a miles de hondureños en una situación de vulnerabilidad, al quedar sin protección migratoria mientras el proceso legal continúa.
Según dijo, la decisión “rompe el corazón” de quienes mantenían la esperanza de conservar el beneficio.
Cabe recordar que, ell 31 de diciembre de 2025 una jueza federal había ordenado frenar la cancelación del TPS mientras se desarrollaba el litigio. Sin embargo, con el fallo reciente, el proceso judicial seguirá, pero sin la vigencia del estatus para los beneficiarios.
Ante este escenario, Flores le hizo un llamado directo al presidente de Honduras, Nasry Asfura, para que gestione nuevamente la solicitud del TPS.
“Le sigo diciendo al presidente Nasry Asfura, no hay TPS presidente, no sé quién le dijo a usted que había TPS, hay que solicitar nuevamente TPS”, afirmó.
El titular de la Fundación 15 de Septiembre instó al mandatario a utilizar los canales diplomáticos directos con el presidente Donald Trump para replantear el tema. “Usted puede, yo sé que puede, no tenga miedo en replantearle este tema a Donald Trump”, agregó.
Flores advirtió que la cancelación inmediata del TPS expone a los hondureños a deportaciones, detenciones y pérdida de empleo, por lo que consideró urgente una acción diplomática del gobierno hondureño para salvaguardar a los connacionales en Estados Unidos.