Fundación 15 de Septiembre sobre TPS: “Le rompe el corazón a miles de hondureños”

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, calificó como una “triste noticia” la decisión de una corte de San Francisco, Estados Unidos, que deja sin efecto de manera inmediata el Estatus de Protección Temporal (TPS) para hondureños, nicaragüenses y nepalíes.

“Triste noticia, el gobierno del presidente Donald Trump acaba de ganar la apelación del TPS, esto quiere decir que continuará el litigio sin protección temporal y están expuestos a deportación, a perder sus empleos, a ser retornados a Honduras, a ser detenidos”, expresó Flores.

El activista advirtió que la resolución judicial deja a miles de hondureños en una situación de vulnerabilidad, al quedar sin protección migratoria mientras el proceso legal continúa.