Roy Santos sobre presentación de Bad Bunny en el Super Bowl: “Demonios se han encarnado”

Tegucigalpa, Honduras.- El pastor hondureño Roy Santos se pronunció este lunes -9 de febrero- sobre la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl y aseguró que “demonios se han encarnado” en el artista puertorriqueño.
“En los últimos tiempos estamos presenciando expresiones culturales que han cruzado límites graves: demonios se han encarnado, y este personaje es uno de ellos”, afirmó el pastor al referirse al cantante.
Además, aseguró que el escenario del Super Bowl se convirtió en “altares satánicos y en espacios de provocación sexual extrema, contenidos que ofenden la fe, desagradan la dignidad humana y buscan normalizar la perversión”.
Cabe recordar que, la tarde del domingo -8 de febrero-, Bad Bunny se presentó durante el medio tiempo del evento deportivo más grande del mundo: el Super Bowl.
Durante la presentación, hubo varios escenarios en los que el cantante bailó acompañado de un grupo de bailarines profesionales e incluso de otros grandes artistas de la industria musical, como Lady Gaga, Karol G y Nicki Minaj.
En los últimos tiempos estamos presenciando expresiones culturales que han cruzado límites graves: DEMONIOS SE HAN ENCARNADO, Y ESTE PERSONAJE ES UNO DE ELLOS — escenarios convertidos altares satánicos y en espacios de provocación... pic.twitter.com/k4lqgU7DZ3
El evento provocó diversas reacciones. Incluso el presidente de Estados Unidos lo calificó como “uno de los peores de la historia”.
A nivel nacional, la excandidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre) señaló que la presentación del cantante reflejó “posiciones firmes en defensa de los migrantes latinoamericanos”.
Por el contrario, Roy Santos afirmó que el espectáculo no tuvo arte ni “libertad de expresión responsable”. “
"Son actos que confunden, corrompen y afectan profundamente la mente y el corazón de niños y jóvenes, debilitando los valores que sostienen a la sociedad, constituyendo un ataque descarado a la iglesia y una ofensa directa a Dios y a los principios demandados en la Biblia”, enfatizó.
El pastor concluyó realizando un llamado a la iglesia: “Invito a los creyentes a ser más incisivos en la enseñanza bíblica, a instruir a los padres de familia, a fortalecer el altar familiar y a testificar con una fe viva, no secularizada”.