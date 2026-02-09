Roy Santos sobre presentación de Bad Bunny en el Super Bowl: “Demonios se han encarnado”

Tegucigalpa, Honduras.- El pastor hondureño Roy Santos se pronunció este lunes -9 de febrero- sobre la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl y aseguró que “demonios se han encarnado” en el artista puertorriqueño. “En los últimos tiempos estamos presenciando expresiones culturales que han cruzado límites graves: demonios se han encarnado, y este personaje es uno de ellos”, afirmó el pastor al referirse al cantante. Además, aseguró que el escenario del Super Bowl se convirtió en “altares satánicos y en espacios de provocación sexual extrema, contenidos que ofenden la fe, desagradan la dignidad humana y buscan normalizar la perversión”.

Cabe recordar que, la tarde del domingo -8 de febrero-, Bad Bunny se presentó durante el medio tiempo del evento deportivo más grande del mundo: el Super Bowl. Durante la presentación, hubo varios escenarios en los que el cantante bailó acompañado de un grupo de bailarines profesionales e incluso de otros grandes artistas de la industria musical, como Lady Gaga, Karol G y Nicki Minaj.

El evento provocó diversas reacciones. Incluso el presidente de Estados Unidos lo calificó como “uno de los peores de la historia”. A nivel nacional, la excandidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre) señaló que la presentación del cantante reflejó “posiciones firmes en defensa de los migrantes latinoamericanos”.