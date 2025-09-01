Mario Díaz: En el transcurso de este año habrá resolución en caso de Keyla Martínez

Tegucigalpa, Honduras.- Al finalizar este año podría conocerse la resolución del recurso de casación interpuesto sobre la resolución adoptada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, en el caso del homicidio de la joven Keyla Martínez.

Así lo confirmó el coordinador de la Sala Penal, Mario Díaz. "Recordemos que ese juicio recientemente finalizó. Obviamente, como es un caso de alto impacto, nosotros le damos la prioridad necesaria, pero saldrá de manera muy rápida, en el transcurso de este año ya vamos a tener lista una resolución", anunció.

El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque declaró culpable al policía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, por el delito de homicidio imprudente y no por el dolo de femicidio agravado, tal y como lo tipificó el Ministerio Público (MP).