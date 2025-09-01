Mario Díaz: En el transcurso de este año habrá resolución en caso de Keyla Martínez

Tegucigalpa, Honduras.- Al finalizar este año podría conocerse la resolución del recurso de casación interpuesto sobre la resolución adoptada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, en el caso del homicidio de la joven Keyla Martínez.
Así lo confirmó el coordinador de la Sala Penal, Mario Díaz. "Recordemos que ese juicio recientemente finalizó. Obviamente, como es un caso de alto impacto, nosotros le damos la prioridad necesaria, pero saldrá de manera muy rápida, en el transcurso de este año ya vamos a tener lista una resolución", anunció.
El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque declaró culpable al policía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, por el delito de homicidio imprudente y no por el dolo de femicidio agravado, tal y como lo tipificó el Ministerio Público (MP).
El Ministerio Público presentó un recurso de casación por quebrantamiento de forma contra el fallo emitido el dos de febrero de 2024, pero éste no ha sido resuelto.
Ya está en proceso
Díaz manifestó que "es importante saberlo que ya está en tratamiento, ya está debidamente asignado para que podamos comenzar el análisis de la situación jurídica en el caso del que estoy mencionando.", al referirse al tiempo en el que estaría resuelto.
El alto juez de la Sala Penal, adujo: "Uno no puede adelantar, uno tiene que ver qué es lo que arrojó la prueba durante el debate, ver lo que alegan las partes que intervinieron en el proceso y sobre esa base tomar la decisión, pero naturalmente uno no puede adelantar ningún criterio, hasta tanto no tener claridad en cuanto a qué fue lo que se produjo y también que es lo que la parte solicitante está pidiendo".
La estudiante de enfermera Keyla Patricia Martínez Rodríguez, murió de forma violenta la madrugada del 7 de febrero de 2021, en una celda de la Unidad Departamental de Policía No. 10, con sede en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, de dónde ella era originaria.