En varias rutas se distribuyeron maletas electorales del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- El proceso de distribución de 19,167 maletas electorales culminará este sábado al llevarse a los centros de votación del Distrito Central todo el material requerido para ejercer el sufragio.

Un total de 2,446 valijas, que contienen desde papeletas, cabinas, el resto de documentación electoral hasta los kits tecnológicos, empezaron a ser repartidas a partir de la noche del viernes anterior en varias rutas.

Cuando el reloj marcaba las 9:00 de la noche del 28 de noviembre inició la distribución de maletas y se tiene previsto que al mediodía de este sábado se haya completado la entrega en los lugares definidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para votar en la capital de Honduras.