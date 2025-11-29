Roosevelt Hernández afirma que las FF AA no reconocerá resultados del TREP

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, afirmó que las Fuerzas Armadas respaldarán y reconocerán solo resultados de las actas originales y no los que arroja el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) tras las elecciones generales del 30 de noviembre.

El jefe militar, a través de unas declaraciones a Canal 8, incluso mencionó que sería deshonroso y una falta de integridad que un candidato presidencial se declare ganador con este sistema cuando está perdiendo, por lo que afirmó el Ministerio Público debería de actuar contra esa persona, ya que su narrativa "va a exacerbar los ánimos y puede resultar hasta en muerte en nuestra población".

Hernández, aseguró que el TREP es un sistema que se puede manipular, "podemos hacer que determinadas actas que me benefician a mí son las que yo voy a considerar que entren y las que no me benefician las voy a mantener stand-by".

Por lo tanto, aseguró que la institución castrense ha realizado un análisis de la situación que atraviesa el país, por lo que determinaron "reconocer y respaldar solamente los resultados, como dice la ley, los resultados oficiales, que resultan de la suma del 100% de las actas de cierre originales".

"Así que nuestro enfoque, nuestra atención debe de ser la suma de esa declaratoria que den el Pleno del Consejo Nacional Electoral que resulte de las actas de cierre originales", afirmó.

Además, Roosevelt mencionó que la declaración anticipada de un candidato puede robarse la democracia y generará una "emoción displacentera que está guiada por una narrativa falsa, podemos tener un problema. Pero sabemos que esos son los intereses"

"Pero sabemos que estas narrativas las imponen quizás grupos que tienen intereses, donde nos estamos jugando lo que es el poder. Toda la sociedad del poder se la está jugando. Y es ahí donde a través de esa narrativa buscan ganarse o robarse la voluntad", aseguró.

Cabe mencionar que hace unas semanas, Roosevelt Hernández hizo la petición para acceder a las copias de las actas de cierre de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) del nivel presidencial.

Aunque fue señalado de intromisión, el jerarca militar aseguró no es y que se trata de una sola petición "es una solicitud como cualquier hondureño la hace, y queda en disposición de ellos de que la analicen. Nosotros lo hacemos con el espíritu de fortalecer la transparencia".

En torno a ese particular del manejo de las actas electorales, agregó: "Somos una institución muy importante en este proceso, donde se nos da ser la garantía de que se desarrollará el libre sufragio y también de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia".