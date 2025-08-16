Pastor Gerardo Irías fue a caminata con chaleco antibalas por recomendación

Tegucigalpa, Honduras.-Con chaleco antibalas marchó el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, Gerardo Irías, en la caminata de las iglesias que se llevó a cabo este sábado 16 de agosto en la capital.

Al ser cuestionado de por qué andaba con el chaleco, el líder evangélico se limitó a decir que lo usó por recomendación.

"Hemos tenido muchas amenazas, por eso nos protegemos, no porque queremos, nos cuidamos por recomendación de algunas autoridades", dijo sin brindar más detalles.