Pastor Gerardo Irías fue a caminata con chaleco antibalas por recomendación

Tegucigalpa, Honduras.-Con chaleco antibalas marchó el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, Gerardo Irías, en la caminata de las iglesias que se llevó a cabo este sábado 16 de agosto en la capital.
Al ser cuestionado de por qué andaba con el chaleco, el líder evangélico se limitó a decir que lo usó por recomendación.
"Hemos tenido muchas amenazas, por eso nos protegemos, no porque queremos, nos cuidamos por recomendación de algunas autoridades", dijo sin brindar más detalles.
Irías reiteró ante los medios que el chaleco es "por recomendación, pero no porque tengamos miedo".
El líder religioso no quiso seguir hablando del tema y aseguró que a su tiempo iba a brindar detalles de lo que ha vivido.
Amenazas a muerte
Irías denunció la mañana de este sábado que ha recibido amenazas de muerte en vísperas de la caminata.
"Cualquier amenaza, cualquier cosa que pueda venir hacia nuestras personas, no nos detendrá. Estamos valientes, porque sabemos que el corazón de nosotros es el que nos guarda y nos protege”, expresó Irías en entrevista con HCH.
El líder religioso agregó que estas amenazas surgieron después de mensajes y ataques en torno a la jornada, pero subrayó que no desistirán de la actividad.