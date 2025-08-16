Histórica caminata de oración une a hondureños en todo el país

Miles de hondureños participaron este sábado en la caminata de oración organizada por la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica bajo el lema “Caminamos por la unidad, la fe y la democracia”. La movilización se realizó en distintos puntos del país, incluida la ciudad de Choluteca.
En Choluteca, familias completas caminaron en las principales calles de la ciudad, mostrando carteles con frases como “Honduras para Cristo” y “Oremos por nuestra democracia”.
Feligreses en Jesús de Otoro, Intibucá, caminaron por las calles principales en un acto de fe y esperanza por Honduras.
Los asistentes recorrieron calles y avenidas con el propósito de orar por Honduras y su democracia en medio de un ambiente político marcado por tensiones.
La movilización se replicó en 10 de los 18 departamentos del país y trascendió fronteras, con la presencia de connacionales en Michigan, Estados Unidos.
Hondureños en Salamanca, España, realizaron la caminata de oración en solidaridad con su país, mostrando banderas.
Niños, jóvenes y adultos participaron portando pancartas con mensajes bíblicos y en favor a la democracia en Nacaome, Valle.
Los organizadores locales destacaron que la convocatoria superó las expectativas y evidenció la necesidad de la ciudadanía de expresar su fe en unidad. En La Ceiba, Atlántida, también se registró una notable participación.
Además, en La Ceiba, cientos de ciudadanos participaron en la caminata entonando cánticos religiosos y portando banderas.
En Siguatepeque, Comayagua, feligreses de distintas congregaciones recorrieron las calles, pidiendo por la paz y la unidad de Honduras.
La jornada estuvo marcada por un encuentro de fe y convivencia ciudadana en Siguatepeque, Comayagua.
La ciudad de Comayagua se sumó a la caminata con feligreses que recorrieron el centro histórico en ambiente de oración.
Habitantes de Danlí, El Paraíso, marcharon en oración pidiendo por la paz y el futuro de Honduras en una concurrida movilización.
Portando camisas de color blanco como símbolo de paz, los participantes en Danlí recorrieron las calles en la caminata.
En Juticalpa, Olancho, pese a las altas temperaturas, decenas de ciudadanos se hicieron presentes, reafirmando su compromiso de participar en la jornada de oración.
En San Pedro Sula, miles de personas caminaron en oración, destacando la participación de jóvenes y familias completas.
Centenares de personas abarrotaron las calles en San Pedro Sula, Cortés.
Católicos y evangélicos se unieron en oración, pidiendo a Dios un país en paz y con democracia de cara a los comicios del 30 de noviembre en Sulaco, Yoro.
Independientemente de su afiliación religiosa, los ciudadanos unieron sus voces en oración a Dios por un futuro mejor en Gracias, Lempira.