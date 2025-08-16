  1. Inicio
Histórica caminata de oración une a hondureños en todo el país

La jornada, convocada por iglesias católicas y evangélicas, se desarrolló en 10 departamentos del país y tuvo presencia de hondureños en el extranjero

  • 16 de agosto de 2025 a las 16:13
Miles de hondureños participaron este sábado en la caminata de oración organizada por la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica bajo el lema “Caminamos por la unidad, la fe y la democracia”. La movilización se realizó en distintos puntos del país, incluida la ciudad de Choluteca.

 Foto: redes sociales
En Choluteca, familias completas caminaron en las principales calles de la ciudad, mostrando carteles con frases como “Honduras para Cristo” y “Oremos por nuestra democracia”.

 Foto: redes sociales
Feligreses en Jesús de Otoro, Intibucá, caminaron por las calles principales en un acto de fe y esperanza por Honduras.

 Foto: redes sociales
Los asistentes recorrieron calles y avenidas con el propósito de orar por Honduras y su democracia en medio de un ambiente político marcado por tensiones.

Foto: redes sociales (Jesús de Otoro, Intibucá)
La movilización se replicó en 10 de los 18 departamentos del país y trascendió fronteras, con la presencia de connacionales en Michigan, Estados Unidos.

Foto: redes sociales
Hondureños en Salamanca, España, realizaron la caminata de oración en solidaridad con su país, mostrando banderas.

 Foto: redes sociales
Niños, jóvenes y adultos participaron portando pancartas con mensajes bíblicos y en favor a la democracia en Nacaome, Valle.

 Foto: redes sociales
Los organizadores locales destacaron que la convocatoria superó las expectativas y evidenció la necesidad de la ciudadanía de expresar su fe en unidad. En La Ceiba, Atlántida, también se registró una notable participación.

 Foto: redes sociales
Además, en La Ceiba, cientos de ciudadanos participaron en la caminata entonando cánticos religiosos y portando banderas.

 Foto: redes sociales
En Siguatepeque, Comayagua, feligreses de distintas congregaciones recorrieron las calles, pidiendo por la paz y la unidad de Honduras.

 Foto: redes sociales
La jornada estuvo marcada por un encuentro de fe y convivencia ciudadana en Siguatepeque, Comayagua.

 Foto: redes sociales
La ciudad de Comayagua se sumó a la caminata con feligreses que recorrieron el centro histórico en ambiente de oración.

 Foto: redes sociales
Habitantes de Danlí, El Paraíso, marcharon en oración pidiendo por la paz y el futuro de Honduras en una concurrida movilización.

Foto: redes sociales
Portando camisas de color blanco como símbolo de paz, los participantes en Danlí recorrieron las calles en la caminata.

Foto: redes sociales
En Juticalpa, Olancho, pese a las altas temperaturas, decenas de ciudadanos se hicieron presentes, reafirmando su compromiso de participar en la jornada de oración.

 Foto: redes sociales
En San Pedro Sula, miles de personas caminaron en oración, destacando la participación de jóvenes y familias completas.

 Foto: Yoseph Amaya / Grupo Opsa
Centenares de personas abarrotaron las calles en San Pedro Sula, Cortés.

 Foto: Yoseph Amaya / Grupo Opsa
Católicos y evangélicos se unieron en oración, pidiendo a Dios un país en paz y con democracia de cara a los comicios del 30 de noviembre en Sulaco, Yoro.

 Foto: redes sociales
Independientemente de su afiliación religiosa, los ciudadanos unieron sus voces en oración a Dios por un futuro mejor en Gracias, Lempira.

Foto: redes sociales
