Romeo Vásquez asegura que Honduras está a punto de "una guerra civil"

En el clip, de dos minutos, inicialmente se le escucha a Vásquez Velásquez decir que "Hoy me voy a dirigir a Manuel Zelaya y a Rixi Ramona, que se han convertido en el dúo del mal, cueste lo que cueste, la historia va a recoger mis palabras".

Tras calificar a ambos como "el dúo del mal", el general en retiro agregó que "a ustedes no les importa el país, no les importa el pueblo, no les importa la democracia, lo único que les importa es el poder y el dinero".

También responsabilizó a Libre por lo que pueda suceder, pues asegura que "están convocando a sus colectivos, que son vandálicos, que andan en las mochilas armados de armas cortas y de piedras, y al mismo tiempo están extorsionando y presionando al Consejo Nacional Electoral. ¿Para qué? Para controlarlo, manipular las elecciones y robarse el poder. Pero este pueblo está cansado, está harto de tanta corrupción, está harto de tanta mentira, está harto de tanta persecución y de tanto abuso. Y ustedes, por ese delirio, no se dan cuenta, están ciegos, no ven lo que está sucediendo en las calles".

Vásquez Velásquez, sobre quien pesa una recompensa de 10 millones de lempiras, advirtió que "estamos a punto de una guerra civil. ¿Y quién va a ser responsable? Ustedes. Cuando aparezcan los muertos y los heridos, ¿a quién le van a echar la culpa ahora? Ustedes son los responsables de estar llevando al país al desastre", puntualizó.

El exjerarca militar hizo un llamado a la paz a los hondureños, pero a la vez recordó que se debe defender la Patria.