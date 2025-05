Romeo Vásquez afirma que "Mel" Zelaya se reunió con "El Chapo" Guzmán

Además, afirmó que se lavaron activos en los municipios de Santa Lucía, Valle de Ángeles y hasta en países extranjeros. Vásquez sostiene que toda esta información es confirmada por agencias internacionales y el entorno de "El Chapo".

Por otro lado, se refirió a las nuevas acusaciones que hay contra su persona al ser señalado por el delito de lavado de activos por sus presuntos vínculos con el cartel de narcotraficantes "Los Cachiros".

"Aplican la estrategia de Fidel Castro: implántales pruebas, repítelas y destruyelos, pero conmigo no podrán. No soy narco, ni asesino, ni lavador de activos", expresó el exjerarca militar, quien a su vez exhortó a jueces y fiscales a que "no se presten a esta farsa", refiriéndose a las acusaciones que el Ministerio Público ha emprendido en su contra.