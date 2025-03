Romeo Vásquez Velásquez tras aparecer en lista de los más buscados: “no me escondo”

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque se desconoce su paradero, el general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, aseguró no esconderse tras aparecer en la lista de los más buscados de Honduras. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Vásquez Velásquez sostuvo: “no me escondo”, al mismo tiempo que aseguró no tener miedo. “Hoy aparezco en una lista de los “10 más buscados” en Honduras. Ofrecen recompensa por mi paradero, como si decir la verdad fuera delito”, comenzó diciendo. “Pero no me escondo. No tengo miedo. Porque defender la patria nunca ha sido un crimen”, señaló.

Vásquez Velásquez aseguró que cumplió con su deber como “soldado y ciudadano”, asimismo, sostuvo que siguió una orden de la Corte Suprema de Justicia “para detener un intento ilegal de imponer una Asamblea Constituyente al estilo de Cuba y Venezuela. Lo hice por Honduras. Por respeto a la ley. Por amor a mi país”. Minutos antes de divulgar su comunicado, publicó en su cuenta de Instagram la orden de captura que fue emitida el 26 de junio de 2009 contra Manuel Zelaya Rosales, el entonces presidente de Honduras, y que derivó al golpe de Estado.

“Ahora me persiguen... no por robar, ni por matar. Me persiguen por cumplir la ley y alzar la voz contra la mentira. Mientras tanto, los que han sido señalados por negociar con el narcotráfico, aparecer en narco-videos y saquera el país en carretillas, son protegidos, premiados y blindado por una amnistía política que libera a corruptos y traidores”. Vásquez Velásquez también compartió previo al comunicado, en su cuenta de X, una imagen del narcovideo que muestra a Carlos Zelaya negociando dinero con narcotraficantes para la campaña política de Libre.

“Esta no es justicia. Es persecución política. Es venganza. Y es una advertencia: “Si dices la verdad, serás castigado”, menciona en el comunicado. El general en condición de retiros hizo un llamado a la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los defensores de derechos humanos a denunciar la persecución política en su contra y se mantengan vigilantes “ante cualquier atentado contra mi vida, libertad y dignidad”. “Exijan al Estado hondureño las pruebas de lo que me acusan, el respeto del debido proceso, a los derechos humanos y a la verdad”. “Hoy me señalan a mí. Mañana señalarán a cualquiera que se atreva a pensar diferente. Pero no podrán silenciar la verdad, porque la verdad siempre encuentra su camino. Y la patria... la patria no se vende, se defiende”.

Desaparecido hace semanas

Hermes Ramírez, miembro del equipo de abogados de Romeo Vásquez Velásquez, aseguró que no ha visto a su cliente de forma presencial desde hace semanas. “Yo no lo he visto al general, el último contacto con la familia fue el día lunes anterior. De hecho, aproximadamente una semana y media o dos semanas antes fue la última vez que tuve la oportunidad de verlo físicamente”, declaró Ramírez, agregando que con quien se ha comunicado por el proceso judicial es con un familiar. Además, el abogado defensor del general en condición de retiro aseguró desconocer si se fugó del país.