Amnistías aprobadas
Caso Sedesol
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Caricaturas
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos entretenimiento
Karol G hace aparición especial en el medio tiempo de Bad Bunny
Cortesía
seguir +
Actualizado: 08 de febrero de 2026 a las 19:53
El Heraldo Videos
Videos entretenimiento
Karol G hace aparición especial en el medio tiempo de Bad Bunny
Cortesía
Videos entretenimiento
Primer vistazo al show de medio tiempo con Bad Bunny en el Super Bowl
Cortesía
Videos entretenimiento
Emotiva presentación de Brandi Carlile con “America the Beautiful” en el Super Bowl LX
Cortesía
Videos entretenimiento
Green Day da inicio al Super Bowl LX interpretando su icónico "American Idiot"
Cortesía
Videos entretenimiento
Green Day enciende el Super Bowl LX: la banda abre la ceremonia inaugural
Cortesía
Videos entretenimiento
Shakira se cae, pero su concierto continúa: nada puede detener a "La Loba" en El Salvador
Cortesía
Videos entretenimiento
“Gracias a todos los que han venido”: Shakira menciona a Honduras y conmueve con su residencia en El Salvador
Cortesía
Videos entretenimiento
Shakira se reencuentra con su "manada centroamericana" en El Salvador
Agencia EFE
Videos entretenimiento
¿Qué influencers salvadoreños tendrán acceso exclusivo al backstage con Shakira?
Jefry Sánchez
Videos entretenimiento
Seguridad máxima en El Salvador durante la residencia de Shakira
Cortesía
Videos entretenimiento
Así se deleitará Shakira con la gastronomía típica de El Salvador durante su residencia
Jefry Sánchez
Videos entretenimiento
Un recorrido musical sin interrupciones: así es la experiencia completa de un concierto de Shakira
Jefry Sánchez