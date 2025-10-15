  1. Inicio
Encaje rojo y alas de ángel: el show de Karol G en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Vestida con un atuendo de encaje rojo y alas de ángel, interpretó dos canciones de su álbum “Tropicoqueta”: Ivony Bonita y Latina Foreva

  • 15 de octubre de 2025 a las 21:54
1 de 12

La cantante colombiana Karol G protagonizó uno de los momentos más esperados del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, convirtiéndose en la primera artista en cantar en español en este icónico desfile de moda.

 Foto: Captura de video
2 de 12

La presentación se realizó en la tienda insignia de Victoria’s Secret, ubicada en la 640 Fifth Avenue, en pleno Manhattan, Nueva York, Estados Unidos.

 Foto: Captura de video
3 de 12

Karol G interpretó dos temas de su más reciente álbum “Tropicoqueta”.

Foto: Captura de video
4 de 12

Inició con Ivony Bonita, acompañando el desfile de Bella Hadid por la pasarela, y luego cerró con Latina Foreva, encendiendo el ambiente con un ritmo más frenético y bailable.

 Foto: Captura de video
5 de 12

Después de cantar, la "Bichota" hizo su entrada triunfal luciendo un imponente atuendo de encaje rojo y las clásicas alas de ángel.

Foto: Captura de video
6 de 12

La artista compartió su emoción en redes sociales horas antes del show: “Que fantasía han sido los últimos meses de mi vida... cumpliendo sueños que tuve de niña y que jamás pensé que me pasarían a mí”, escribió en sus historias de Instagram.

 Foto: Captura de video
7 de 12

Este año, el desfile contó con la participación de reconocidas modelos como Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Candice Swanepoel, Barbara Palvin y Gigi Hadid.

 Foto: Captura de video
8 de 12

Además, regresó la pasarela de la línea PINK, en la que participaron Barbie Ferreira, Iris Law y la basquetbolista Angel Reese, quien hizo historia al convertirse en la primera deportista en desfilar en este evento.

 Foto: Captura de video
9 de 12

En el ámbito musical, el show también contó con presentaciones de Missy Elliott, Madison Beer y el grupo de K-pop TWICE.

 Foto: Captura de video
10 de 12

Karol G deslumbró en el Victoria’s Secret Fashion Show junto a top models y estrellas internacionales.

 Foto: Captura de video
11 de 12

Encaje rojo, alas de ángel y música latina: el show de Karol G en Nueva York.

 Foto: Captura de video
12 de 12

Karol G hizo historia al cantar en español en el Victoria’s Secret Fashion Show.

 Foto: Captura de video
