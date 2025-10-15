Encaje rojo y alas de ángel: el show de Karol G en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

La cantante colombiana Karol G protagonizó uno de los momentos más esperados del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, convirtiéndose en la primera artista en cantar en español en este icónico desfile de moda.
La presentación se realizó en la tienda insignia de Victoria’s Secret, ubicada en la 640 Fifth Avenue, en pleno Manhattan, Nueva York, Estados Unidos.
Karol G interpretó dos temas de su más reciente álbum “Tropicoqueta”.
Inició con Ivony Bonita, acompañando el desfile de Bella Hadid por la pasarela, y luego cerró con Latina Foreva, encendiendo el ambiente con un ritmo más frenético y bailable.
Después de cantar, la "Bichota" hizo su entrada triunfal luciendo un imponente atuendo de encaje rojo y las clásicas alas de ángel.
La artista compartió su emoción en redes sociales horas antes del show: “Que fantasía han sido los últimos meses de mi vida... cumpliendo sueños que tuve de niña y que jamás pensé que me pasarían a mí”, escribió en sus historias de Instagram.
Este año, el desfile contó con la participación de reconocidas modelos como Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Candice Swanepoel, Barbara Palvin y Gigi Hadid.
Además, regresó la pasarela de la línea PINK, en la que participaron Barbie Ferreira, Iris Law y la basquetbolista Angel Reese, quien hizo historia al convertirse en la primera deportista en desfilar en este evento.
En el ámbito musical, el show también contó con presentaciones de Missy Elliott, Madison Beer y el grupo de K-pop TWICE.
