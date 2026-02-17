Le dictan 24 años de prisión por matar a golpes a su hijastro

San Pedro Sula, Honduras.- A 24 años y seis meses de prisión fue condenado Franklin Eduardo Vega Hernández, luego de aceptar su responsabilidad en la muerte a golpes de su hijastro, Deyvi Cortés, de 5 años de edad, hecho ocurrido el 6 de marzo de 2025 en Cofradía.

La jueza de Letras Penal dictó la sentencia tras celebrarse la audiencia de procedimiento abreviado, al considerar que el agresor actuó con alevosía y ventaja, y que se ensañó contra el menor, a quien, según lo establecido por el Ministerio Público, atacó por haber orinado en la cama.