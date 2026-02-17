  1. Inicio
Le dictan 24 años de prisión por matar a golpes a su hijastro

Franklin Eduardo Vega Hernández aceptó haber golpeado a su hijastro por orinarse en la cama

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 06:25
Le dictan 24 años de prisión por matar a golpes a su hijastro

Franklin Eduardo Vega Hernández cumple su condena en el centro penal de El Progreso, Yoro.

San Pedro Sula, Honduras.- A 24 años y seis meses de prisión fue condenado Franklin Eduardo Vega Hernández, luego de aceptar su responsabilidad en la muerte a golpes de su hijastro, Deyvi Cortés, de 5 años de edad, hecho ocurrido el 6 de marzo de 2025 en Cofradía.

La jueza de Letras Penal dictó la sentencia tras celebrarse la audiencia de procedimiento abreviado, al considerar que el agresor actuó con alevosía y ventaja, y que se ensañó contra el menor, a quien, según lo establecido por el Ministerio Público, atacó por haber orinado en la cama.

La Fiscalía también constató que Franklin Eduardo Vega Hernández golpeaba a su otro hijastro, de siete años, y a la madre de los menores, por lo que recibió además una condena por maltrato familiar.

El fallo establece 17 años y seis meses de prisión por el asesinato del niño y siete años y seis meses por la violencia ejercida contra la mujer y el otro menor, hermano de Deyvi Cortés.

