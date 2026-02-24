Motociclista muere tras violento choque con turismo en Danlí

Danlí, Honduras.- Un motociclista perdió la vida este martes -24 de febrero- tras colisionar con un vehículo en el sector de El Arenal, en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso.
De acuerdo con información preliminar, el hombre habría perdido el control de la motocicleta e impactó contra un vehículo tipo turismo.
El fuerte choque le provocó heridas de gravedad que le causaron la muerte de manera inmediata. Personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarlo; sin embargo, ya no presentaba signos vitales.
El cuerpo del ahora occiso quedó tendido sobre el pavimento, junto a la motocicleta en la que se conducía. El casco que utilizaba como protección quedó completamente destruido producto del impacto.
Autoridades policiales llegaron a la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido establecida. Se está a la espera del equipo de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo.
El hombre vestía pantalón jean azul y tenis negros, pero ninguna persona de la zona logró reconocerlo.
Las autoridades continúan indagando las circunstancias en que ocurrió el accidente para determinar si existe responsabilidad de algún otro conductor.