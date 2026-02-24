Motociclista muere tras violento choque con turismo en Danlí

Danlí, Honduras.- Un motociclista perdió la vida este martes -24 de febrero- tras colisionar con un vehículo en el sector de El Arenal, en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso.

De acuerdo con información preliminar, el hombre habría perdido el control de la motocicleta e impactó contra un vehículo tipo turismo.

El fuerte choque le provocó heridas de gravedad que le causaron la muerte de manera inmediata. Personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarlo; sin embargo, ya no presentaba signos vitales.