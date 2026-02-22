  1. Inicio
Las imágenes del accidente en el que murió el integrante de una banda musical en Olancho

"La Poderosa Banda del Pueblo" sufrió un trágico accidente la mañana de este domingo 22 de febrero cuando el vehículo en el que se conducían se despistó. Aquí los detalles

  • Actualizado: 22 de febrero de 2026 a las 11:04
1 de 10

El joven músico Andry Leodir Osorto Cabrera, integrante de "La Poderosa Banda del Pueblo", falleció en un fatal accidente. Estas son las imágenes del hecho que llena de luto a la agrupación de San Marcos de Colón.

 Fotos: Cortesía
2 de 10

De acuerdo con la información preliminar de quienes presenciaron el accidente, lo que ocurrió es que, por razones desconocidas, el pick-up en el que se conducía la banda se despitó.

 Foto: Cortesía
3 de 10

Tras despistarse de la carretera principal, cayeron a una pequeña hondonada que da a otra parte del pueblo.

 Foto: Cortesía
4 de 10

En la parte trasera del vehículo iban varias maletas de los músicos y cayeron en la calle.

 Foto: Cortesía
5 de 10

Los vecinos del sector salieron asustados al escuchar el estruendo del accidente.

 Foto: Cortesía
6 de 10

Andry Leodir Osorto Cabrera, de apenas 24 años de edad, falleció, pues su cadáver quedó debajo del pesado carro,

 Pamela Pino
7 de 10

Las demás personas que iban en el carro resultaron con heridas, por lo que fueron trasladadas hasta un centro asistencial.

 Foto: Cortesía
8 de 10

Andry Leodir Osorto Cabrera lamentablemente falleció en el lugar.

 Foto: Cortesía
9 de 10

El cuerpo del joven quedó atrapado debajo del pesado vehículo y sus compañeros no lograron salvarlo.

 Foto: Cortesía
10 de 10

Fue el Cuerpo de Bomberos quien logró sacar al joven del vehículo.

 Foto: Cortesía
