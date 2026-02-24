Intentó abusar de una mujer de 55 años y tras oponerse, la asesinó a machetazos en Curarén

Una mujer de 55 años murió a machetazos a manos de un hombre que presuntamente intentó abusar sexualmente de ella en Curarén, Francisco Morazán.
La víctima fue identificada como Catalina Vásquez Vásquez, quien residía en una vivienda de láminas.
Tras el intento de abuso, el hijo de la víctima, identificado como Marcos Vásquez, de 17 años, trató de defenderla, pero resultó herido.
La Policía capturó al agresor tras el ataque contra la mujer de 55 años. El hombre habría ingresado en horas de la madrugada a la humilde vivienda.
El detenido enfrentará cargos por femicidio y por el atentado contra un menor de edad, hijo de la víctima.
El joven de 17 años fue trasladado a la sala de emergencias del Hospital Materno Infantil de Tegucigalpa, donde aún se encuentra en recuperación.
El cuerpo de doña Catalina Vásquez fue trasladado a Medicina Forense del Ministerio Público en Tegucigalpa, donde se le practicará la respectiva autopsia.
Otro de los hijos llegó a la morgue y aseguró que el agresor era vecino de la familia.
“Ella vivía con mi hermano, que está golpeado. La casa no es segura, es de lámina", relató el hijo mayor de doña Catalina. “Éramos vecinos, vivíamos cerca. Teníamos 15 años. Él se mira todo humilde, pero tiene problemas con el consumo de drogas”, agregó.
“Dicen que llegó a la 1:00 y entró, rompió las láminas y quería abusar de mi mamá. Mi hermano se metió y él lo hirió con el machete”, relató el hijo de la señora.