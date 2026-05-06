Deuda de $1,050 millones amenaza servicio eléctrico

Tegucigalpa, Honduras.- Los generadores de energía activaron su plan de contingencia para seguir operando y evitar paralizar sus actividades por la creciente mora de la ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica).

Karla Martínez, presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE), dijo ayer que la deuda de la estatal eléctrica suma 1,050 millones de dólares. Agregó que la respuesta de las autoridades de la ENEE es que están haciendo gestiones para colocar bonos en el transcurso de este mes.

Sin embargo, mientras el gobierno obtiene fondos para amortizar la deuda por compra de energía, la empresa Luz y Fuerza de San Lorenzo S.A. (Lufussa), a través de un comunicado de prensa, informó que atraviesan una precaria situación financiera por los atrasos de pago, siendo el último abono recibido la factura de agosto 2025.