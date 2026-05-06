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Deuda de $1,050 millones amenaza servicio eléctrico

Lufussa ha reducido la generación de energía por la falta de fondos para comprar bunker

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 00:00
Deuda de $1,050 millones amenaza servicio eléctrico

El 41% de la generación de energía en Honduras es producida con bunker, de acuerdo con el Centro Nacional de Despacho (CND).

 Foto: Alex Pérez

Tegucigalpa, Honduras.- Los generadores de energía activaron su plan de contingencia para seguir operando y evitar paralizar sus actividades por la creciente mora de la ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica).

Karla Martínez, presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE), dijo ayer que la deuda de la estatal eléctrica suma 1,050 millones de dólares. Agregó que la respuesta de las autoridades de la ENEE es que están haciendo gestiones para colocar bonos en el transcurso de este mes.

Sin embargo, mientras el gobierno obtiene fondos para amortizar la deuda por compra de energía, la empresa Luz y Fuerza de San Lorenzo S.A. (Lufussa), a través de un comunicado de prensa, informó que atraviesan una precaria situación financiera por los atrasos de pago, siendo el último abono recibido la factura de agosto 2025.

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Agrega que el inventario es de 64,000 barriles de combustible -bunker- , lo que los ha obligado a reducir la generación de energía en vez de parar las dos plantas instaladas en Pavana Choluteca, con una capacidad de 320 megavatios de potencia firme.

Martínez sostiene que los altos precios internacionales de los carburantes y la ola de calor han venido a gravar la situación de las plantas térmicas. Un barco con 220,000 barriles de bunker tenía un precio de 13 millones de dólares, mientras que en la actualidad ronda $20 millones.

Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), dijo que espera se alcance un pronto acuerdo de pago con los generadores de energía. Cada mes, la ENEE compra 1,600 millones de lempiras en energía para la venta, las que pasan a formar parte de la deuda.

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Luis Rodríguez
Luis Rodríguez

Profesional del Periodismo graduado en Ciudad Universitaria-UNAH. Desde agosto 1995 redactor de noticias económicas en EL HERALDO y después pasó a ser periodista-editor de las secciones de Economía y de Dinero & Negocios.

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