CNN no ha publicado los 10 logros del gobierno de Xiomara Castro

Tegucigalpa, Honduras.- Un video difundido en redes sociales muestra un supuesto segmento en el que el periodista de CNN, Fernando del Rincón, presenta los “diez logros del gobierno de la presidenta Xiomara Castro”. Sin embargo, es falso: el contenido no forma parte de ninguna publicación de la cadena internacional CNN en Español y, además, fue generado con inteligencia artificial (IA). “En Honduras, la presidenta Xiomara Castro está a punto de culminar su gobierno, y en CNN presentamos el top diez de los logros más importantes de su gestión”, son las presuntas palabras de Fernando del Rincón en una entrada de TikTok, compartida más de 2,250 veces desde el 7 de diciembre.

Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (Libre), asumió la presidencia el 27 de enero de 2022, convirtiéndose en la primera mujer en gobernar Honduras. Su mandato de cuatro años concluye en enero de 2026, con la toma de posesión del nuevo presidente electo en las elecciones generales de 2025.

No hay registro en CNN

Una búsqueda con las palabras clave "Diez logros + gobierno + presidenta + Xiomara Castro + Fernando del Rincón + CNN" solo llevó a un video publicado el 14 de septiembre en una página previamente identificada por EH Verifica como emisor de desinformación. La misma pesquisa condujo a otro resultado que dirige a una publicación de Radio Nacional de Honduras en su cuenta oficial de Instagram, hecha el 14 de septiembre de 2025, en la que destacan los logros del gobierno de la presidenta Castro. No obstante, el material no corresponde a CNN.

Al revisar el canal de YouTube del programa “Conclusiones”, presentado por Fernando del Rincón, tampoco muestra contenido relacionado con un reconocimiento a los logros del actual gobierno, así como en el sitio web de CNN.

Hecho con IA