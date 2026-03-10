Cortes de energía eléctrica programados para este miércoles 11 de marzo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Son varias las zonas que permanecerán sin fluido eléctrico este miércoles 11 de marzo, según lo dio a conocer la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Algunos barrios y colonias de Francisco Morazán y Choluteca se verán afectados, pero sobre todo sectores del municipio del Distrito Central.

Los cortes se deben a trabajos de mantenimiento en las zonas y están programados por alrededor de cinco horas, por lo que los afectados deben estar atentos.