Cortes de energía eléctrica programados para este miércoles 11 de marzo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Son varias las zonas que permanecerán sin fluido eléctrico este miércoles 11 de marzo, según lo dio a conocer la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Algunos barrios y colonias de Francisco Morazán y Choluteca se verán afectados, pero sobre todo sectores del municipio del Distrito Central.
Los cortes se deben a trabajos de mantenimiento en las zonas y están programados por alrededor de cinco horas, por lo que los afectados deben estar atentos.
Namasigüe, Choluteca de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.
Yolorán, Cacao Colón, Las Hormigas, Los Chorros, Piedra Parada, Las Marías, Tres Piedras, Tierra Hueca, Azacualpa, Villanueva, Nueva Concepción, Agua Caliente, Quebrada Honda, Camaronera El Faro, Ojo de Agua, El Gramal, municipio El Triunfo, El Ángel, El Cahuano, col. Araujo, Hacienda Las Hormigas, Cerro Masila, La Corteza, Los Laureles, col. Santa Marta, 2 Quebradas, El Limón, La Cayuya, Guasaule, Soní, El Cedral, col. Nueva Suyapa, bo. San Miguel #1 y #2, bo. El Tololo, bo. Brisas del Río Guale, Santa Rosa, San José, bo. El Cedrito, colonia Bellos Horizontes, 2 Cerros, Los Garrobos, Calpules, Santa María, colonia 27 de Mayo, 4 Esquinas, Nance Dulce, El Terrero, Las Pintadas, Guasimal #1 y #2, col. Santa Lucía, El Perico, San Buenaventura, Las Chácaras, Santa Teresa, El Porvenir, Río Grande, La Libertad, El Pacón, La Montaña, La Joya, Las Vueltas, Cerro Colorado, Tierras Coloradas, Santa Ana, San Benito Viejo, San Benito Nuevo, El Estribo y zonas aledañas.
La Venta del Sur, Francisco Morazán de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
La Venta del Sur, El Ocotal, Ocotal Viejo, El Portillo del Lobo, Opimuca, La Cañada, La Ceiba, Los Tanquitos, El Mirador, caserío El Vino, El Calvario, Los Chorritos, Montegrande, El Alto, La Herradura, San Nicolás y zonas aledañas.DA28821543
Nueva Palestina, Olancho de 10:00 a. m. a 2:00 p. m.
Arenas Blancas, hidroeléctrica Guineo, Palestina, comunidades de Apacilagua, Aguas Preciosas, Nueva Danlí, Brisas, El Rosario, Nueva Choluteca, Fraternidad, El Encanto, Samaria y zonas aledañas.
La Lima de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Col. Tela, col. Los Pinos, Chulavista, bo. Italiano, col. Caimán, Alpha, Cuerpo de Bomberos, FHIA, bo. Cementerio, col. Sula, bo. Centro Sur, escuela Esteban Mendoza, Maprosa, Zona Americana, hospital La Lima Medical Center, bo. Centro Sur, res. Río Tinto, res. Riveralta, hospital del Valle La Lima.
Santa Cruz de Yojoa de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
La Caja, Terrerito, La Quesera, Tocorrostique, La Danta, bomba de agua de campamentos de ENEE, granja avícola Olivia, granja avícola San Antonio, granja avícola El Ocote, El Zapote, La Cañada, El Obo, El Bejuco, Santa Cruz de Yojoa, San Antonio de Trojes, San José de Cordoncillo, granja avícola La Modelo I y II, oficina EEH, La Ceibita, La Jagua.
Aldea El Marañón, Villanueva de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Col. Bendición de Dios, col. Luis García Bustamante, col. Los Castaños I, II y III etapa, col. Las Colinas, col. Nueva Samaritana, col. Nuevo Renacer, col. Gran Bretaña, col. Santa Eduviges, col. El Corozal I y II, col. Brisas del Calán, col. El Calán, col. España, aldea El Calán, aldea El Marañón.