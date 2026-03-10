Falla en transformador deja sin energía a varios municipios de Yoro

Yoro, Honduras.-Una falla en un transformador de la Subestación El Progreso provocó cortes de energía en varios municipios del departamento de Yoro, informó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

De acuerdo con la estatal eléctrica, el problema se originó en uno de los componentes de aislamiento del equipo, lo que activó automáticamente los sistemas de protección del transformador, provocando su salida de operación para evitar daños mayores en la infraestructura eléctrica.

La institución explicó que, tras registrarse la falla, personal técnico especializado de ENEE Transmisión fue desplazado a la zona para realizar trabajos de revisión y reparación de emergencia con el objetivo de restablecer el servicio lo antes posible.