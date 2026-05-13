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¿Rivales de peso? Los posibles candidatos que desafiarían a Florentino Pérez en el Real Madrid

En una polémica conferencia de prensa, Florentino Pérez anunció que no iba a dimitir y que convocaría a elecciones para que los socios del Real Madrid eligen al presidente del club.

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 11:12
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Estos serían los rivales de Florentino Pérez en las próximas elecciones en el Real Madrid.

 Fotos: EFE
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En una polémica conferencia de prensa, Florentino Pérez anunció que no iba a dimitir y que convocaría a elecciones para que los socios del Real Madrid eligen al presidente del club.

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El máximo directivo del conjunto merengue, en el cargo desde 2009, tiene previsto presentarse a la contienda, sin embargo, dentro del madridismo surgen algunos nombres que desafiarían su poder.

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El más sonado es el de Enrique Riquelme, de quien se refirió directamente Florentino Pérez como "el de acento sudamericano" para luego corregir con "el de acento mexicano".

 Foto: COX
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Enrique Riquelme es un empresario español de 37 años que es dueño y presidente ejecutivo de Grupo Cox, una multinacional especializada en energía solar, infraestructuras hidráulicas y tratamiento de agua con presencia en Europa y Latinoamérica.

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En 2021 amagó con presentarse a las elecciones en el Real Madrid, pero acabó desistiendo. Actualmente, Florentino Pérez lo acusa de emprender una campaña en su contra.

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Pero además del multimillonario empresario, dos leyendas del deporte español entrarían en escena para desafiar a Florentino Pérez.

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Uno de ellos había sido Rafael Nadal, uno de los mejores deportistas españoles en la historia, leyenda total del tenis y reconocido aficionado madridista.

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Sin embargo, el ganador de 22 Grand Slams negó ir en búsqueda de una candidatura próximamente.

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El "Rey de la arcilla" publicó en sus redes sociales: "He leído informaciones que me relacionan directamente con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas".

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Otra figura del deporte español que sonó con fuerza es Fernando Alonso, piloto campeón de Fórmula 1 que en más de alguna ocasión ha mostrado su deseo por ser presidente del Real Madrid.

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"Sí que fantaseas un poco con la idea. Si te gusta el fútbol y te gusta un equipo, todos en casa somos entrenadores, futbolistas y presidentes. Haríamos este fichaje o haríamos otro", declaró "El Nano" en una entrevista.

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A la contienda también entraría Eugenio Martínez Bravo, empresario de una consultora de comunicación que en el 2009 intentó participar en las elecciones, pero no logró cumplir con los requerimientos para poder postularse.

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Desde España mencionan que Martínez Bravo ya estaría en conversaciones con socios madridistas críticos de la gestión de Florentino Pérez.

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