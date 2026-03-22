Nasry Asfura y Kristi Noem abordaron inversión y seguridad en encuentro bilateral

Tegucigalpa, Honduras.-La visita de la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, es considerada como “un paso significativo” en las relaciones entre Estados Unidos y Honduras. La funcionaria del gobierno del presidente Donald Trump, sostuvo un encuentro de una hora, la tarde de este domingo con el presidente Nasry Asfura Zablah. La reunión fue considerada "un paso significativo en las relaciones entre Estados Unidos y Honduras”, destacó el embajador Roberto Flores Bermúdez, al concluir el encuentro en la sede del Poder Ejecutivo.

“Ella (Kristi Noem) indiscutiblemente que va asumir un papel muy importante. Concluye su función como funcionaria en el Departamento de Seguridad Nacional a fin de mes y ya de por sí está asumiendo el seguimiento al Escudo de las Américas que se lanzó en Doral, Florida, donde participó el presidente de la República don Nasry Asfura”, recordó Flores Bermúdez. “Ella, la Secretaria de Seguridad Nacional, llegó de República Dominicana y continúa su viaje a Costa Rica y esta escala también es muy importante, tomando en cuenta de que se trata del tema de la seguridad, tanto de los Estados Unidos como de Honduras”, recalcó el diplomático hondureño.

Comentó que el presidente Asfura “aprovechó la oportunidad para poder informarle (a Noem) sobre todos los avances de lo que está haciendo. Pudo informarle sobre las necesidades que tiene el país en todos los campos y a la vez las perspectivas que hay para ir superando estos problemas. Y en ese sentido la alianza con los Estados Unidos es muy importante. Es el país amigo, es el país que está ayudando a Honduras para salir adelante”. “Entre los temas que se hablaron es de mencionar que la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional piensa regresar hacia Honduras posiblemente en unas seis o siete semanas e informó que muy probablemente pueda venir con un grupo de empresarios dispuestos a invertir en el país”, anunció Flores Bermúdez. “Esta es una señal muy importante en cuanto a la atracción de inversiones para Honduras, es un paso adicional con lo que se ha hecho con el retorno de Honduras a la CICIH y lo que se puede ver entonces es una voluntad muy concreta por parte de Estados Unidos en ayudarle a Honduras con inversión, con empleo, con nueva productividad y con un nuevo capítulo en nuestras relaciones bilaterales”, detalló el embajador.