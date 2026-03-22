Nasry Asfura y Kristi Noem abordaron inversión y seguridad en encuentro bilateral

Tegucigalpa, Honduras.-La visita de la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, es considerada como “un paso significativo” en las relaciones entre Estados Unidos y Honduras.
La funcionaria del gobierno del presidente Donald Trump, sostuvo un encuentro de una hora, la tarde de este domingo con el presidente Nasry Asfura Zablah. La reunión fue considerada "un paso significativo en las relaciones entre Estados Unidos y Honduras”, destacó el embajador Roberto Flores Bermúdez, al concluir el encuentro en la sede del Poder Ejecutivo.
“Ella (Kristi Noem) indiscutiblemente que va asumir un papel muy importante. Concluye su función como funcionaria en el Departamento de Seguridad Nacional a fin de mes y ya de por sí está asumiendo el seguimiento al Escudo de las Américas que se lanzó en Doral, Florida, donde participó el presidente de la República don Nasry Asfura”, recordó Flores Bermúdez.
“Ella, la Secretaria de Seguridad Nacional, llegó de República Dominicana y continúa su viaje a Costa Rica y esta escala también es muy importante, tomando en cuenta de que se trata del tema de la seguridad, tanto de los Estados Unidos como de Honduras”, recalcó el diplomático hondureño.
Comentó que el presidente Asfura “aprovechó la oportunidad para poder informarle (a Noem) sobre todos los avances de lo que está haciendo. Pudo informarle sobre las necesidades que tiene el país en todos los campos y a la vez las perspectivas que hay para ir superando estos problemas. Y en ese sentido la alianza con los Estados Unidos es muy importante. Es el país amigo, es el país que está ayudando a Honduras para salir adelante”.
“Entre los temas que se hablaron es de mencionar que la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional piensa regresar hacia Honduras posiblemente en unas seis o siete semanas e informó que muy probablemente pueda venir con un grupo de empresarios dispuestos a invertir en el país”, anunció Flores Bermúdez.
“Esta es una señal muy importante en cuanto a la atracción de inversiones para Honduras, es un paso adicional con lo que se ha hecho con el retorno de Honduras a la CICIH y lo que se puede ver entonces es una voluntad muy concreta por parte de Estados Unidos en ayudarle a Honduras con inversión, con empleo, con nueva productividad y con un nuevo capítulo en nuestras relaciones bilaterales”, detalló el embajador.
Otro de los temas que se dialogó fue la migración, pero “se abordó desde el punto de vista de la seguridad de Estados Unidos y ya habrá oportunidad para entrar en más detalles más adelante y desde luego como es evidente con un respeto a la política que el presidente Donald Trump ha establecido en función de los intereses de su país, con los cuales Honduras tiene intereses que pretendemos conciliar en su momento”, concluyó Roberto Flores Bermúdez.
Por su parte el ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard, destacó que “se dialogó sobre la repotenciación de las Fuerzas Armadas en cuanto a equipo, recursos y activos estratégicos, eso con la finalidad de poder enfrentar los desafíos que hoy tenemos como Fuerzas Armadas”.
“El rol tradicional de la defensa de la soberanía está todavía vigente. Sin embargo, en el 2026, nuestras Fuerzas Armadas enfrentan otra serie de retos como el combate al crimen transnacional, la seguridad de las fronteras y coordinar esfuerzos para brindar seguridad interna junto con el Ministerio de Seguridad en el país”, detalló Rodríguez Burchard.
En tanto, el ministro de Seguridad Gerzon Velásquez dijo que “hemos planteado algunas de nuestras necesidades nacionales para fortalecer la lucha contra el crimen organizado”.
“Todos sabemos que esta reunión (con Kristi Noem) es parte de una serie de acciones que mediante se pretende operacionalizar la alianza del Escudo de las Américas y en ese contexto nuestros visitantes están muy interesados en apuntalar algunos aspectos específicos sobre sus intereses de lucha contra el crimen organizado, especialmente aquellos temas de narcotráfico, otro tema es cómo coadyuvar esfuerzos para combatir las redes de trata y tráfico de personas”, destacó Velásquez.
Sin embargo, “nosotros como país, hemos dejado planteado algunas necesidades locales para fortalecer la seguridad ciudadana como lo es el combate a las estructuras y redes de extorsión, que tanto daño están haciendo a nuestro país”, prosiguió el ministro de Seguridad.
En ese sentido, “la reunión fue muy franca, muy abierta y bastante puntual para poder establecer los puntos de interés de cada una de las partes en cuanto al esfuerzo conjunto que como países vamos hacer para combatir más eficientemente aquellas modalidades de crimen organizado transnacional, pero también aquellas modalidades que tanto daño y muerte y violencia han dejado en nuestro país a lo largo de los años”, estableció el titular de Seguridad.
Nos sentimos satisfechos porque vimos una recepción bastante amplia sobre los temas de interés nacional y como Secretaría de Seguridad garantizamos que vamos a poner todo nuestro empeño para poder trabajar conjuntamente y obviamente coordinadamente con nuestras instituciones nacionales pero también con las diferentes agencias federales de los Estados Unidos para combatir más eficientemente el crimen desde una perspectiva transnacional pero con una mirada muy atenta en la realidad nacional”, concluyó Gerzon Velásquez.
En la reunión participaron algunas autoridades hondureñas, mientras que del lado de Estados Unidos estuvo Noem, como Secretaria del Departamento de Seguridad y encargada del Escudo de las Américas, con la representante de negocios de la embajada norteamericana en Tegucigalpa, Colleen Anne Hoey.