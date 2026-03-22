Honduras y EE UU revisan acuerdos tras reunión entre Nasry Asfura y Kristi Noem

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo este domingo una reunión de alto nivel con la enviada especial del Gobierno de Estados Unidos, Kristi Noem, en Casa Presidencial, donde abordaron temas relacionados con seguridad, migración y cooperación económica.
El encuentro, que se extendió por aproximadamente una hora, inició a las 12:03 del mediodía y formó parte de la gira regional de la funcionaria estadounidense en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas, impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
De manera preliminar, autoridades informaron que el eje central del diálogo fue la revisión de compromisos adquiridos dentro de la alianza regional, así como el fortalecimiento de la cooperación en el combate al crimen organizado, narcotráfico y la gestión de los flujos migratorios.
Durante la reunión, Honduras expuso avances, necesidades y perspectivas para enfrentar desafíos en materia de seguridad y desarrollo, en un contexto donde la relación bilateral con Estados Unidos se mantiene como un punto clave en la estrategia nacional.
En el encuentro también participaron el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez; el ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard; y el embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez.
Por parte de la delegación estadounidense estuvo la encargada de negocios de la embajada, Colleen Anne Hoey.
Tras la reunión, el embajador Flores Bermúdez informó que existe la posibilidad de que Noem regrese a Honduras en un plazo de seis a siete semanas acompañada de empresarios estadounidenses interesados en invertir en el país.
Según el diplomático, este eventual retorno podría contribuir a la atracción de capital extranjero, generación de empleo y fortalecimiento de sectores estratégicos, en el marco de una relación bilateral orientada al desarrollo económico.
El tema migratorio fue abordado desde la perspectiva de seguridad, en línea con la política estadounidense, buscando equilibrar los intereses de ambas naciones en la gestión de flujos migratorios.
Asimismo, se destacó la importancia de la cooperación en materia de seguridad para enfrentar amenazas regionales y consolidar los esfuerzos conjuntos en la lucha contra estructuras criminales.
La visita de Noem a Honduras forma parte de una gira que incluye países participantes en recientes encuentros regionales con Estados Unidos.
Honduras se posiciona como una de las escalas clave dentro de la agenda de cooperación en seguridad y desarrollo.