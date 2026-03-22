Kristi Noem llega a Casa Presidencial para reunirse con Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura recibió este domingo a la funcionaria estadounidense Kristi Noem, tras su arribo a la capital para abordar los avances sobre la cumbre Escudo de las Américas, una alianza regional contra el narcotráfico, crimen organizado y migración ilegal.

Esta visita de alto nivel no es un evento aislado, sino más bien, el seguimiento de la coalición en mención, realizada el pasado 7 de marzo en los Estados Unidos.

Por Honduras participarán en la reunión el presidente Nasry Asfura, el ministro de Seguridad, Gerzon Velasquez, el ministro de Defensa Enrique Rodríguez Burchard y el embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez.

Mientras que con la visitante estará la encargada de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Colleen Anne Hoey. Se prevé que el encuentro dure entre 20 y 30 minutos y después los representantes de Honduras darán conferencia de prensa en el Salón Morazán de Casa Presidencial.