Kristi Noem llega a Casa Presidencial para reunirse con Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura recibió este domingo a la funcionaria estadounidense Kristi Noem, tras su arribo a la capital para abordar los avances sobre la cumbre Escudo de las Américas, una alianza regional contra el narcotráfico, crimen organizado y migración ilegal.
Esta visita de alto nivel no es un evento aislado, sino más bien, el seguimiento de la coalición en mención, realizada el pasado 7 de marzo en los Estados Unidos.
Por Honduras participarán en la reunión el presidente Nasry Asfura, el ministro de Seguridad, Gerzon Velasquez, el ministro de Defensa Enrique Rodríguez Burchard y el embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez.
Mientras que con la visitante estará la encargada de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Colleen Anne Hoey. Se prevé que el encuentro dure entre 20 y 30 minutos y después los representantes de Honduras darán conferencia de prensa en el Salón Morazán de Casa Presidencial.
De manera preliminar, se informó que el eje central del encuentro bilateral entre Noem y Asfura será la revisión de compromisos adquiridos dentro de la alianza regional.
La agenda incluye puntos críticos sobre la coordinación de acciones frente a amenazas transnacionales, un tema que se ha vuelto prioridad para ambos gobiernos en la búsqueda de estabilidad y paz en la región.
Honduras es una de las paradas estratégicas en la gira de Noem, quien recorre al menos una decena de naciones integradas en este bloque de seguridad.
Según expertos, con este acercamiento, se busca consolidar el liderazgo de Estados Unidos en la agenda de seguridad de América, reafirmando los lazos que unen a Tegucigalpa con Washington en materia de defensa.
Escudo de las Américas
El Escudo de las Américas se trata de una iniciativa regional de cooperación en seguridad y defensa, creada para enfrentar problemáticas como el narcotráfico, el crimen organizado y la migración irregular.
Además, busca fortalecer la influencia de Estados Unidos en la región y contrarrestar la presencia de potencias como China.
Durante la cumbre, los presidentes acordaron avanzar en un bloque de cooperación regional en seguridad, que incluye:
- Intercambio de inteligencia entre países
- Acciones militares coordinadas contra redes criminales
- Asistencia mutua en operaciones de seguridad
- Fortalecimiento de capacidades para combatir el narcotráfico