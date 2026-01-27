Líderes internacionales saludan nuevo gobierno de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.-Tras la asunción de Nasry Asfura, como el nuevo presidente constitucional de Honduras, varios líderes internacionales enviaron sus saludos. Uno de los primeros en felicitar a Asfura fue la Unión Europea, quienes publicaron un mensaje en el que reafirmaron su compromiso de seguir trabajando con Honduras. "Saludamos el inicio del mandato 2026-2030 del Presidente de la República de Honduras, @titoasfura. La UE reafirma su compromiso firme y de largo plazo de seguir trabajando con las autoridades hondureñas, fortaleciendo la cooperación+comercio+diálogo político", escribieron en la red social X.

Horas más tarde, confirmaron que Asfura, junto a la nueva canciller hondureña, Mireya Agüero, recibieron las cartas credenciales del embajador de la Unión Europea, Gonzalo Fournier.

María Corina Machado, la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, también se sumó a las felicitaciones para Asfura. "Estimado Presidente @titoasfura. Hoy, cuando comienza una nueva era para Honduras, le deseamos el mayor de los éxitos en su gestión", comenzó su mensaje. "Su llegada al poder representa una gran oportunidad para su país y toda la región. El pueblo de Honduras cuenta con los demócratas venezolanos, así como los venezolanos sabemos que contamos con usted y su gente para construir un hemisferio libre, próspero y seguro. Un abrazo grande y Dios los bendiga", finalizó.

La Fundación Arcadia también felicitó a Asfura Zablah y le planteó una hoja de ruta ética centrada en la integridad institucional, la justicia y la transparencia del Estado. En un comunicado público, la organización reconoció el valor de la ciudadanía hondureña por renovar la legitimidad de sus autoridades mediante el sufragio, destacando que el proceso se desarrolló conforme al principio esencial de la democracia. Arcadia además señaló que la investidura presidencial representa un acto de responsabilidad histórica, al considerar que no se trata de un simple protocolo, sino de la expresión visible del compromiso de gobernar bajo el Estado de derecho y con sujeción estricta a la ley. Otra organización internacional que se sumó a las congratulaciones fue la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En su cuenta de X, compartieron que reiteran su compromiso para contribuir a la Seguridad Alimentaria y Nutricional de todos y todas.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) afirmó, en su mensaje de felicitaciones al nuevo presidente de Honduras, que continuará colaborando con @hnpresidencia desde su experiencia y su compromiso con #Honduras". "El PNUD pone a disposición del Gobierno su experiencia y su compromiso con Honduras para acompañar los esfuerzos orientados al desarrollo del país", pusieron en su mensaje.

El congresista estadounidense Carlos Giménez aseguró que trabajarán para fortalecer los vínculos entre ambas naciones. "Desde el Congreso de USA, felicitamos al Presidente de #Honduras Nasry Asfura. Vamos a seguir fortaleciendo los vínculos entre nuestras naciones para crear grandes oportunidades para nuestros pueblos. Un nuevo amanecer para la hermana República de Honduras", afirmó Giménez.