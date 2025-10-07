Hombres matan a universitario tras ingresar a robar a su casa

La víctima respondía al nombre de Carlos Daniel Pérez Raudales, de 21 años de edad, quien era apasionado por el fútbol y destacaba en las reservas del Club Platense Junior , dijeron sus conocidos.

San Pedro Sula, Honduras.- Un joven universitario perdió la vida la noche del domingo al recibir dos impactos de bala a manos de criminales que asaltaban su casa en la colonia Brisas de Expocentro de esta ciudad.

El informe policial señala que el incidente tuvo lugar aproximadamente a las 7:30 pm, cuando el joven intentó impedir el asalto que varios individuos realizaban en la residencia de sus padres.

De acuerdo con lo manifestado por el padre del universitario, él y su esposa fueron interceptados por un individuo encapuchado que les dijo que se trataba de un asalto.

Al ver lo que ocurría, su hijo, quien estaba en la calle, se dirigió a la casa, pero uno de los individuos le disparó. Lamentablemente, cuando quiso ingresar a la vivienda, otro asaltante le disparó nuevamente, provocando que se desplomara en el suelo.

El padre contó consternado que forcejeó con uno de los individuos, pero que huyó del lugar junto con su compinche.