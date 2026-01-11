Hallan cinco cabezas humanas colgadas en playa de Ecuador: identifican víctimas

La Policía ecuatoriana encontró este domingo cinco cabezas humanas colgadas de unos palos de caña en la playa del municipio de Puerto López, de la provincia de Manabí, una de las más golpeadas por la ola de violencia criminal sin precedentes que registra el país andino. ¿Quiénes son las víctimas? Aquí los detalles.
Encima de las cabezas había un letrero con una aparente advertencia dirigida a personas que estarían robando y extorsionando a pescadores.
"El pueblo es de nosotros, sigan saliendo a robar a los pescadores, que ya los tenemos totalmente identificados. Todos van a morir de esta manera. Att. Anonimus", dice el cartel encontrado cerca de las cabezas.
Hasta el sitio se trasladó el jefe policial junto con personal de criminalística y del departamento de muertes violentas y "unidades tácticas, de investigaciones e inteligencia fueron desplegadas en el territorio para recabar los primeros indicios que permitan esclarecer este hecho", detalló la institución en un breve comunicado.
Las víctimas fueron identificadas como Pedro Mero Muñoz, Jorge Quijije, Anthony Anchundia, Ramón Medranda y Daniel Reyes.
La policía dio a conocer que hasta ahora, los cuerpos no han sido localizados, únicamente hallaron las cabezas.
El hallazgo se produjo en plena playa, donde bañistas alertaron a las autoridades. Habitantes de Puerto López exigen mayor presencia policial y acciones urgentes por parte del Estado.
Este hecho se suma a la ola de violencia en Ecuador. Solo el sábado se reportaron al menos doce asesinatos en diversos ataques armados registrados en los municipios de Manta, Montecristi y El Carmen, de acuerdo a reportes de medios locales.
El país vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró Noboa para intensificar la lucha contra el crimen organizado.
Sin embargo, el 2025 cerró con un récord de homicidios, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.