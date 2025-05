Heroínas cotidianas

Dolores y alegría, ilusiones y decepciones, satisfacciones y frustraciones, dichas y desdichas, encuentros y desencuentros, certezas e inseguridades, están presentes a lo largo de la vida de las madres, sean casadas o solteras, divorciadas o viudas, pero con similar denominador: poseedoras de un admirable y ejemplar espíritu de lucha y superación para si mismas, sus hijas e hijos, con el propósito inquebrantable de proporcionarles todo aquello -material e inmaterial- que les permita existir con el bienestar y oportunidades de todo tipo a las cuales ellas han podido o no acceder, en el proceso inculcándoles, con el ejemplo propio, valores morales y éticos, de manera totalmente incondicional e ilimitada, sin con ello buscar recompensa o retribución alguna por parte de la familia que han ido forjando, sea en condiciones de comodidades o limitaciones materiales, en cotidianos esfuerzos que permitan cubrir las esencialidades: alimentación, educación, salud, vivienda, vestuario; solas o acompañadas por pareja, brindando ejemplar y admirable ejemplo de dignidad, de infinita capacidad para avanzar sin claudicar, tan solo anhelando paz y seguridad para ella y su prole, disponiendo de ingresos suficientes para hacer frente a los múltiples gastos que implica traer a este mundo a sus descendientes, otorgándoles perpetuo amor y ternura, protección ante las acechanzas y obstáculos del entorno en que sobreviven, no siempre propicio para hacer frente a los retos y desafíos existenciales.Si no han podido concebir por razones físicas y decidido adoptar huérfanas (os), también ustedes merecen homenaje colectivo. Todas, sin excepción, son madres y mentoras, acepten el reconocimiento, gratitud, admiración colectivas, residan dentro o fuera de la patria. Ustedes son las forjadoras del hoy y el mañana, heroínas anónimas del presente y el futuro de nuestra Honduras. Dondequiera se encuentren, Diario El Heraldo les envía un saludo y un testimonio publico de gratitud, por todos sus aportes y legados.