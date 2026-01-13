¿Cuáles son los castigos migratorios para las personas que fueron deportadas de Estados Unidos?

Tegucigalpa, Honduras.- Entrar de forma ilegal o permanecer más del tiempo permitido en Estados Unidos conlleva sanciones con prohibiciones de reingreso al país por varios años, multas o hasta negar el ingreso de forma permanente. Esto dependerá del tipo de deportación a la que la persona fue sometida, pues aunque no es imposible volver al país de forma legal al obtener una visa, si es más complejo. Lo que sí está claro es que se debe pedir perdón en la mayoría de los casos.

¿Cuáles son los tipos más comunes de castigos?

3 años (3-year bar): Si la persona permanece más de 180 días (más de 6 meses) al salir, no puede regresar por 3 años. El castigo se activa en el momento que salen de Estados Unidos, quedando sin la posibilidad de regresar legalmente durante este período 10 años (10-year bar): Si la persona permanece de forma ilegal por uno o más de un año, la prohibición para intentar poder volver a Estados Unidos por una década. Este castigo puede impedir que el solicitante no obtenga visas de no inmigrantes, como la de turista o estudiante, visas de inmigrante o la Green Card, incluso si hay una petición de un familiar aprobada. Los efectos legales de este castigo están regulados por la ley migratoria y aplicados por USCIS.

En muchos de estos casos será necesario un perdón migratorio, que deberá ser analizado, ya que el resultado del caso puede depender de si la persona califica para un waiver (perdón migratorio) y cuál corresponde. Castigo Permanente (permanent bar): Este caso ocurre con mayor frecuencia cuando una persona estuvo en el país más de un año ilegalmente y vuelve a entrar al país de forma ilegal, por lo que podría ser castigada de forma permanente, a menos que se obtenga un perdón. Cabe mencionar que las consecuencias por reingresar al país de forma ilegal pueden ser graves, entre las que se encuentran multas o hasta penas de prisión.

¿Qué se pierde durante estos castigos?

Según el Gobierno de Estados Unidos, se puede declarar inadmisible a una persona dependiendo de la duración de la presencia ilegal acumulada y de otras condiciones “a menos que se aplique alguna excepción específica”. Pero durante estos periodos de inadmisibilidad se puede quedar sin la posibilidad de obtener una visa para ingresar legalmente a Estados Unidos, ser admitido en un puerto de entrada, incluso si se intenta entrar con una visa válida.

Además, si existe un encuentro con ICE o un proceso en corte de inmigración, la situación puede acelerarse y agravarse rápidamente. De igual forma, se puede declarar inadmisible, lo que puede provocar que un bloqueo al ajuste de estatus, complicar o pedir un proceso consular, la negación de una visa, incluso con una petición aprobada.

Penas de cárcel o multas federales

Es importante aclarar que la deportación y la salida voluntaria no son lo mismo. En el caso de la deportación hay una orden formal y agrava futuras consecuencias migratorias, mientras que con la salida voluntaria no hay orden de deportación, pero incumplirla o reingresar al país, empeora seriamente el caso con sanciones más severas. Por lo que reingresar de forma ilegal puede ser considerado como un delito federal, dependiendo del historial migratorio y penal de las personas, que incluyen multas federales, tiempo en prisión federal o ambas sanciones al mismo tiempo.