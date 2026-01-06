¿Puede una persona deportada solicitar una visa de Estados Unidos?

Tegucigalpa, Honduras.- ¿Puedo regresar a Estados Unidos legalmente si fui deportado? Sí, pero no es un proceso fácil ni sencillo, y dependerá de las circunstancias del caso y la razón de la deportación. Regresar al país después de la deportación no será inmediato, en algunos casos puede tardar hasta 20 años, y tampoco está garantizado. Según la página Lluislaw es necesario esperar un período determinado y presentar un perdón migratorio a los Estados Unidos. Cabe mencionar que estos perdones solo están disponibles para ciertos casos y se deben cumplir requisitos específicos.

Por lo tanto, los abogados recomiendan a la persona, antes de pensar en regresar, saber: ¿por qué fue deportada?; ¿qué tipo de castigo migratorio recibió?, y ¿cuántos años debe esperar para poder volver a aplicar?

3 años: Se aplica a personas que vivieron en Estados Unidos sin estatus legal más de 180 días, pero menos de un año y salen. También los que fueron detenidos al llegar al país o en la frontera. 10 años: Este es uno de los castigos más comunes. Se aplica a la persona que tuvo una orden de deportación después de un proceso ante un juez de inmigración o cuando la persona tenía más de 1 año en Estados Unidos sin estatus y sale. 20 años: Ocurre en casos de deportaciones repetidas o cuando la persona vuelve a entrar ilegalmente después de haber sido expulsada del país. También para las personas que cometieron un delito grave. Castigo permanente: Este es uno de los castigos más serios, pero aun así existe la posibilidad de pedir perdón. Este se aplica cuando la persona reingresa al país sin permiso después de una deportación o ha pasado más de un año viviendo de forma indocumentada antes de salir y vuelve a entrar ilegalmente.

Según la firma de abogados Diener Law, en muchos casos, la persona deportada puede pedir un permiso especial antes de que se termine su tiempo de castigo, sin embargo, aclaran que no significa que automáticamente le darán una visa. Se trata del Formulario I-212 y es importante para las personas que quieren emigrar por matrimonio con un ciudadano o residente; los que deseen volver a trabajar a Estados Unidos con visa laboral; los que buscan una visa de turista después de la deportación y personas con castigo de 5,10 y 20 años. En el caso de las personas con castigo permanente se puede pedir perdón después de haber pasado 10 años fuera de Estados Unidos. Además, necesitará demostrar que un familiar calificado -esposo, padre ciudadano o residente- sufriría dificultades extremas si no le permiten entrar. También se necesitará el Formulario I-601 - Perdón por inadmisibilidad y aplica a la persona con castigo por presencial ilegal, ciertos delitos, fraude o mentiras migratorias, problemas médicos que afecten la admisión y causas de inadmisibilidad que impidan obtener una vida. Cabe recalcar que si la persona cumple todo el castigo de 5, 10 o 20 años fuera del país, puede aplicar de nuevo sin pedir el Formulario I-212, pero todavía puede necesitar otros perdones. Asimismo, cumplir el castigo completo no garantiza una visa, pero elimina una de las barreras principales. Es importante mencionar que hay casos donde la deportación fue injusta o hubo errores legales, por lo que en estas situaciones, un abogado puede pedir a la corte que revise el caso nuevamente.

¿Regresar con una visa de turista?

Regresar a Estados Unidos con una visa de turista es muy difícil, pero no imposible. La persona que solicite el documento deberá demostrar que no pretende quedarse; que tiene lazos fuertes con su país (trabajo, familia, estudios); que entiende las reglas migratorias; que tiene motivos legítimos para visitar.