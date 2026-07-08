Selección de México anuncia su nuevo técnico tras fracaso en el Mundial 2026

En un comunicado, el organismo hizo oficial algo acordado desde el 1 de agosto de 2024, cuando presentó a Javier 'Vasco' Aguirre como entrenador hasta el Mundial 2026, en el que el Tri fue eliminado en los octavos de final.

Ciudad de México, México.- La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) anunció este miércoles al exdefensa del Barcelona Rafael Márquez como nuevo seleccionador rumbo al Mundial 2030, en el que México tratará de ser protagonista.

"La designación de Rafael Márquez forma parte de una transición ordenada prevista dentro de la visión institucional de la FMF para dar continuidad al trabajo del último ciclo mundialista, fortalecer el desarrollo deportivo de la selección nacional de México", explica la nota.

Márquez, uno de los tres mejores futbolistas mexicanos de la historia, jugó cinco mundiales; como defensa fue un líder del equipo nacional, con el que ganó la Confederaciones 1999 y dos veces la Copa Oro.

Formado en el Atlas mexicano, con el Mónaco conquistó la Ligue 1 de Francia en la temporada 1999-2000, después de lo cual formó parte del Barcelona de LaLiga, con el que obtuvo dos títulos de la UEFA Champions League, cuatro Ligas de España, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

Además, el zaguero vistió las camisetas del New York Red Bulls de la MLS y el Hellas Verona de la Serie A de Italia, antes de regresar a México con el León y con los Rojinegros que lo formaron, con los cuales se retiró.

Como entrenador, comenzó en las categorías de formación del Real Alcalá y estuvo en el Barça Atlètic, antes de integrarse como auxiliar técnico de Javier Aguirre en el proceso rumbo al Mundial.

"Es un entrenador bien preparado y tiene un gran número de jóvenes talentosos a su disposición; ojalá supere lo que hice yo", dijo el pasado domingo 'el Vasco' Aguirre, al dar por hecho que Márquez sería su sustituto, como se había acordado.