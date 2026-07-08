¿Dónde ver los cuartos de final del Mundial 2026 EN VIVO en Honduras y Centroamérica?

Los aficionados hondureños tendrán la oportunidad de disfrutar los cuatro encuentros por medio de Tigo Sports , que transmitirá toda la ronda de cuartos de final, mientras que Telecadena y Canal 5 también llevarán a sus pantallas algunos de los compromisos más esperados.

Miami, Estados Unidos.- La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa esta semana con la disputa de los cuartos de final, una fase que reunirá a ocho de las mejores selecciones del torneo y que podrá seguirse en Honduras a través de diferentes señales de televisión.

La actividad comenzará este jueves 9 de julio con el enfrentamiento entre Francia y Marruecos, programado para las 2:00 de la tarde en el Estadio de Boston. Este partido será transmitido por Telecadena 7/4 y Tigo Sports.

El viernes 10 de julio continuará la acción con el atractivo choque entre España y Bélgica. El compromiso se disputará a la 1:00 de la tarde en el Estadio de Los Ángeles y podrá verse exclusivamente por Tigo Sports.

La jornada del sábado 11 de julio ofrecerá una doble cartelera. El primer encuentro enfrentará a Noruega e Inglaterra a partir de las 3:00 de la tarde en el Estadio de Miami, con transmisión de Tigo Sports.

Ese mismo día cerrarán la fase Argentina y Colombia, que buscarán el último boleto a las semifinales desde las 7:00 de la noche en el Estadio de Kansas City. El partido será transmitido por Canal 5 y Tigo Sports.