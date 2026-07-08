¿Dónde ver los cuartos de final del Mundial 2026 EN VIVO en Honduras y Centroamérica?

Miami, Estados Unidos.- La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa esta semana con la disputa de los cuartos de final, una fase que reunirá a ocho de las mejores selecciones del torneo y que podrá seguirse en Honduras a través de diferentes señales de televisión.
Los aficionados hondureños tendrán la oportunidad de disfrutar los cuatro encuentros por medio de Tigo Sports, que transmitirá toda la ronda de cuartos de final, mientras que Telecadena y Canal 5 también llevarán a sus pantallas algunos de los compromisos más esperados.
La actividad comenzará este jueves 9 de julio con el enfrentamiento entre Francia y Marruecos, programado para las 2:00 de la tarde en el Estadio de Boston. Este partido será transmitido por Telecadena 7/4 y Tigo Sports.
El viernes 10 de julio continuará la acción con el atractivo choque entre España y Bélgica. El compromiso se disputará a la 1:00 de la tarde en el Estadio de Los Ángeles y podrá verse exclusivamente por Tigo Sports.
La jornada del sábado 11 de julio ofrecerá una doble cartelera. El primer encuentro enfrentará a Noruega e Inglaterra a partir de las 3:00 de la tarde en el Estadio de Miami, con transmisión de Tigo Sports.
Ese mismo día cerrarán la fase Argentina y Colombia, que buscarán el último boleto a las semifinales desde las 7:00 de la noche en el Estadio de Kansas City. El partido será transmitido por Canal 5 y Tigo Sports.
Programación y canales en Honduras
Jueves 9 de julio
Francia vs. Marruecos / Hora: 2:00 p. m. / Transmiten: Telecadena 7/4 y Tigo Sports.
Viernes 10 de julio
España vs. Bélgica / Hora: 1:00 p. m. / Transmite: Tigo Sports.
Sábado 11 de julio
Noruega vs. Inglaterra / Hora: 3:00 p. m. / Transmite: Tigo Sports.
Argentina vs. Colombia / Hora: 7:00 p. m. / Transmiten: Canal 5 y Tigo Sports.
Canales que transmiten en Centroamérica
Guatemala: TV Azteca Guate, Canales 3 y 7 de Alba Visión.
Costa Rica: FOX Sports.
El Salvador: Canal 4.
Panamá: RPC TV, TVN y TVMAX.
Nicaragua: Canal 10.