Cuartos, Semifinales y la Gran Final: los últimos ocho partidos del Mundial 2026

Nueva York, Estados Unidos.- Una vez finalizada la ronda de Octavos de Final, 96 de 104 partidos del Mundial 2026 ya conocen su desenlace y hasta el domingo 19 de julio, se disputarán los últimos ocho duelos que definirán al nuevo monarca del fútbol a nivel de selecciones.

Cuartos de Final, una carrera de ocho

La acción de los Cuartos de Final arranca este jueves 09 de julio a las 2:00 p.m. con el cruce entre las selecciones de Francia y Marruecos, que ya se vieron las caras en Qatar 2022. El país que consiga su boleto a la siguiente ronda se encontrará con la nación ganadora del España vs Bélgica, programado para el viernes 10 de julio en punto de la 1:00 p.m. en Los Ángeles, California.

Un día más tarde, el sábado 11 de julio, conoceremos a las últimas dos naciones que conformarán el selecto grupo de los cuatro mejores países del Mundial, cuando el ganador del Inglaterra-Noruega (3:00 p.m.) se enfrente al vencedor del Argentina vs Suiza a las 7:00 p.m., hora hondureña.

Semifinales, el último paso a la gloria eterna

El domingo 13 y lunes 14 de julio no tendremos actividad en el Mundial 2026, ya que estaremos recargando pilas para Semifinales. El martes 14 de julio, la selección ganadora del primer partido de los Cuartos de Final (Francia o Marruecos) se enfrentará a la vencedora del España contra Bélgica en punto de la 1:00 p.m. en Dallas, Texas.

Seguidamente, el miércoles 15 de julio, las naciones que logren su boleto del tercer y cuarto partido de la ronda anterior, siendo estos: Inglaterra vs Noruega y Argentina vs Suiza, decidirán al último finalista en Atlanta, Georgia, a la 1:00 p.m.

Tercer y Cuarto Puesto, el partido que nadie desea jugar

El sábado 18 de julio, las selecciones que resulten perdedoras de ambas Semifinales definirán al país que ocupará el tercer lugar del Mundial 2026, en un cruce programado para las 3:00 p.m. en Miami, Florida.

La Gran Final, el partido que todos desean jugar